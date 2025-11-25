El boom de la Escuela Real Madrid en Colombia: matrículas suben 400% en sus programas universitarios

La Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea (EURM) fortalece su presencia en Colombia como referente en formación académica especializada. Su oferta educativa integra calidad académica, innovación y una conexión directa con la industria deportiva.

El interés por los programas en gestión, entrenamiento y derecho deportivo ha crecido de manera sostenida en el país. Desde 2022, el número de estudiantes colombianos matriculados en los programas de maestría de la escuela aumentó más de 400%, posicionando a Colombia como uno de los países clave dentro del plan de expansión latinoamericano de la EURM. Una realidad que también obedece a la cultura futbolera del país y a la comunidad de seguidores del Real Madrid C. F.

Con el compromiso de potenciar el talento deportivo, la escuela ha adelantado acercamientos estratégicos con entidades como la Federación Colombiana de Fútbol, el Comité Olímpico Colombiano, la Dimayor y el Ministerio del Deporte.

“Nuestra escuela está al servicio de la industria deportiva y nuestro modelo experiencial incluye simulaciones complejas y casos reales que promueven el networking. Para seguir trabajando en el sector deportivo es necesaria la formación y capacitación constante. Formarse de la mano de líderes deportivos y conocer cómo funciona este mundo desde adentro, crear un perfil aún más competitivo”, afirmó Diego Domínguez, director Académico de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea.

Con más de 19.000 egresados de 130 nacionalidades, 43 titulaciones y 19 años de historia, la escuela se consolida como pionera en la formación universitaria en el ámbito deportivo. Sus programas han sido reconocidos por rankings internacionales como el QS Ranking, el Shanghai Global Ranking y el ranking de El Mundo, que destacan su labor en gestión deportiva, fisioterapia y entrenamiento, y nutrición deportiva.

La escuela busca reforzar las capacidades de los deportistas y profesionales bajo los valores ELITE que la identifican: Emprendimiento, Liderazgo, Integridad, Trabajo en equipo y Excelencia.

Especializarse y crecer profesionalmente

En línea con esta visión, el pasado mes de octubre la Universidad Europea celebró en su oficina de atención en Bogotá el evento “Deporte y Educación, un Futuro Integrado”. Fue un encuentro enfocado en la relación entre deporte, formación e innovación como ejes del liderazgo del sector. Bajo la dirección académica de su director, Diego Domínguez, la jornada reunió a expertos nacionales e internacionales en gestión deportiva, derecho y nutrición, además de profesionales del ámbito académico y deportivo.

Egresados de la EURM como Ricardo “el Gato” Pérez, reconocido por sus roles directivos en Fortaleza CEIF, Atlético Bucaramanga, América de Cali y Millonarios, destacó que “estudiar en la Escuela es una oportunidad que marca un antes y un después, porque más allá de ser o no deportista de base, es posible elegir entre distintos programas para especializarse y crecer profesionalmente. En mi caso, pude fortalecer mis conocimientos y ponerlos al servicio del fútbol colombiano, un deporte que nos une, nos inspira y nos transforma desde la pasión”.