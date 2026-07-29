En solo tres años, esta universidad del Tolima acelera la formación en pregrados de áreas de la salud y especialistas en Colombia

El próximo 3 de agosto, el salón del Hotel Estelar Altamira de Ibagué recibirá a entes gubernamentales y municipales, Cámara de Comercio, gremios económicos y diferentes actores en la relación universidad, empresa, Estado, diputados, concejales, gerentes hospitalarios y rectores universitarios para escuchar algo poco común en el sistema educativo colombiano: una institución de apenas tres años de existencia legal presentando, en detalle, todo lo que ha construido.

Este ejercicio de rendición de cuentas que por primera vez realizará la Corporación Institución Universitaria Salud Colombia es mucho más que un trámite administrativo, simboliza todo un acontecimiento para el sector de la salud y la educación en el Tolima: en menos de una década, un grupo de médicos especialistas pasó de una idea de formación clínica a una institución universitaria con programas de pregrados y posgrados aprobados por el Ministerio de Educación Nacional.

El origen de esta apuesta se remonta a 2018, cuando este grupo de especialistas decidió que el país necesitaba una universidad distinta, construida desde la práctica hospitalaria y no solo desde el aula. El 13 de marzo de 2023 obtuvieron la personería jurídica del establecimiento y a partir de entonces su crecimiento no se detuvo.

Primero le abrieron las puertas a los programas de Medicina y Enfermería, luego a los de Psiquiatría y Medicina del Cuidado Crítico, y más recientemente a los de Anestesiología, Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, Medicina de Urgencias y Emergencias, y Ginecología y Obstetricia. En Enfermería, la especialización en Perfusión y Circulación Extracorpórea marcó un hito particular, ya que pocas instituciones en el país forman ese perfil altamente técnico e indispensable para los programas cardiovasculares.

Estudiantes de la Corporación Institución Universitaria Salud Colombia participan en actividades de formación práctica apoyadas por equipos de laboratorio, como parte de su preparación académica y profesional. Foto: Suministrada Corporación Institución Universitaria Salud Colombia - API

Detrás de cada nueva especialidad aprobada hay una apuesta que la institución repite como línea editorial propia —seres humanos que saben de enfermería y seres humanos que saben de medicina— y que se traduce en un modelo donde la formación clínica convive con materias de liderazgo, comunicación e inteligencia emocional. La excelencia científica se alcanza en las etapas iniciales de la formación, donde los estudiantes entrenan primero en el Centro de Simulación Clínica —procedimientos complejos , trabajo en equipo, manejo de crisis— antes de atender a un paciente real.

Esta formación práctica ocurrirá en el departamento del Tolima a través de convenios de docencia de servicio vigentes con los grandes centros de la región como Clínica Medicadiz, la Clínica Avidanti, el Hospital Federico Lleras Acosta, UMIT, la Clínica Tolima, el Hospital San Francisco, el Hospital La Granja, Hospital San Rafael del Espinal, Líbano y Honda.

Mientras que fuera del departamento, la institución ha fortalecido su red de formación mediante convenios con la Clínica Emmanuel de Bogotá, la Universidad de Antioquia y la Clínica Junical, en Girardot. A esto se suman alianzas con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte de Bogotá, que permiten la práctica en hospitales como Simón Bolívar, Suba, Engativá y los hospitales de Soacha de I, II y III nivel. También mantiene un convenio con el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en Neiva, que amplía su presencia hacia el sur del país.

La Corporación Institución Universitaria Salud Colombia está ubicada en el corazón de Ibagué. Foto: Suministrada Corporación Institución Universitaria Salud Colombia - API

Además, avanza en la consolidación de nuevas alianzas con las subredes Sur, Suroccidente y Centro Oriente de Bogotá, así como con el Hospital Universitario La Samaritana, Medery, la Clínica General del Norte y la Universidad de Wisconsin, esta última como parte de un convenio de carácter internacional.

Detrás de esa red de hospitales y convenios hay, sobre todo, personas: los profesores que acompañan a los estudiantes en cada rotación. Salud Colombia cuenta con docentes de trayectoria nacional, todos con maestría o doctorado, que combinan la cátedra con el ejercicio clínico diario, además vinculados de tiempo completo a la institución, cuya dedicación exclusiva, poco común en instituciones jóvenes, funciona como garantía de continuidad para la investigación y el acompañamiento a los estudiantes.

Esta sinergía entre clínica y cátedra se ejemplifica con el rector y cirujano cardíaco Rafael Figueroa, quien encabeza el programa de trasplantes del Tolima. Un hecho que resume la lógica con la que se fundó la institución: quienes diseñan los programas académicos son los mismos que ejercen la medicina de alta complejidad en la región.

Los equipos de laboratorio de la Corporación Institución Universitaria Salud Colombia fortalecen los procesos de formación práctica, permitiendo que los estudiantes desarrollen competencias en entornos que simulan escenarios reales del ejercicio profesional. Foto: Suministrada Corporación Institución Universitaria Salud Colombia - API

Así que lo que se presentará el 3 de agosto a partir de las 6:00 p. m., más que un balance de programas aprobados es un mapa de lo que viene. La institución ya avanza en la estructuración de nuevas especialidades en Enfermería en Cuidado Crítico y en Manejo Integral de Ostomías, y trabaja en la creación de programas médicos en Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, y Medicina Interna. Esto refleja un listado en construcción que importa tanto como el ya aprobado porque revela una institución que no se detiene a administrar lo que consiguió, sino que sigue leyendo dónde faltan especialistas en el sistema de salud del país.

A todo esto se suma la ambición de convertirse en un referente latinoamericano en educación para las ciencias de la salud. Es un objetivo exigente para una institución joven, pero respaldado por una visión de largo plazo, un crecimiento sostenido y resultados concretos. En un país que necesita fortalecer su talento humano en salud, Salud Colombia busca demostrar que es posible construir una universidad de excelencia con impacto nacional y proyección internacional.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Corporación Institución Universitaria Salud Colombia