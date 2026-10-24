Esta empresa colombiana compite en el mercado de productos de aseo con un modelo único: “La innovación es nuestro motor de crecimiento”

La industria de aseo y cuidado del hogar, donde compiten grandes corporaciones globales, exige agilidad operativa, disciplina financiera y una lectura cuidadosa de lo que busca el consumidor actual. Azul K, una empresa colombiana con 68 años en el mercado, logró consolidar un modelo que le permite evolucionar e innovar sin perder sus raíces.

La organización avanza firme hacia un objetivo claro: alcanzar ventas por un billón de pesos en el año 2028. Las proyecciones para el cierre de 2026 apuntan a un crecimiento del 11 por ciento, superando una facturación de 700.000 millones de pesos con un Ebitda del 11 por ciento.

Un rasgo distintivo de este desempeño radica en su gestión de capital: la compañía ha financiado su operación y expansión apoyándose en recursos propios, sin incrementar su endeudamiento financiero. Esta solidez se debe a decisiones orientadas a fortalecer la rentabilidad, optimizar costos y sostener estándares de calidad no negociables.

Azul K juega en dos frentes clave: impulsa el desarrollo y comercialización de sus marcas propias, a la vez que fabrica productos para terceros. Esta estrategia de diversificación le permite adaptarse a la dinámica del mercado y construir alianzas duraderas con empresas nacionales e internacionales, respaldadas por la modernización de sus plantas y el uso de tecnología especializada.

La innovación constante actúa como motor de este crecimiento. Atendiendo a los nuevos hábitos de consumo, la empresa ha introducido alternativas como Extra Lavaloza en Espuma Activa, una presentación de este producto única en el mercado colombiano. En paralelo, los formatos líquidos muestran un ritmo de adopción acelerado: el detergente AK-1 Líquido registra un incremento del 54 por ciento, mientras que la línea completa de jabones líquidos crece a una tasa del 35 por ciento anual.

Impacto positivo

El crecimiento industrial de Azul K va de la mano de un compromiso ambiental medible. El principal, que en los últimos 13 años la compañía ha reducido en un 50 por ciento su huella hídrica. Adicionalmente, la mayoría de sus tensoactivos son de origen natural y sus fórmulas alcanzan niveles de biodegradabilidad superiores al 70 por ciento en detergentes y al 95 por ciento en jabones. Este trabajo cuenta con respaldos normativos exigentes, entre ellos la certificación ISO 14001 y el reconocimiento Sello Verde de Verdad.

Detrás de esta operación hay cerca de 800 colaboradores. La empresa fomenta la formación interna y el liderazgo, integrando capacidades digitales e inteligencia artificial para optimizar procesos e impulsar la toma de decisiones.

En el ámbito social se destaca el programa Becas 60 Años, una iniciativa que financia la educación superior de los hijos de sus empleados mediante cinco becas semestrales. Entre 2018 y 2026 este programa suma una inversión social cercana a los 500 millones de pesos. Al combinar tradición, desarrollo tecnológico y sostenibilidad, Azul K continúa abriendo mercados y demostrando el potencial transformador de la industria colombiana.

*Contenido elaborado con el apoyo de Azul K.