Esta tecnológica colombiana está detrás de la transformación digital de las empresas. Más de 10 mil clientes confían en sus soluciones

Las empresas enfrentan un entorno en el que crecer implica mucho más que aumentar las ventas. Significa abrir nuevos puntos, llegar a más clientes, incorporar canales, llegar a otros mercados y responder con rapidez a un entorno que cambia constantemente. A medida que una organización crece, también lo hace la complejidad de su operación.

En ese contexto, la tecnología se convierte en un aliado para hacer posible ese crecimiento. La nube permite operar con mayor flexibilidad; la integración conecta sistemas, aplicaciones y procesos; los datos facilitan decisiones oportunas, y la automatización ayuda a ganar eficiencia. Al mismo tiempo, la ciberseguridad se vuelve indispensable para garantizar la continuidad del negocio.

En línea con esas necesidades, hace más de 45 años Siesa comenzó su historia con la convicción de que la tecnología debe estar al servicio del crecimiento de las empresas y de la transformación del país.

Desde entonces, la organización ha sido testigo de cómo la tecnología dejó de ser un soporte para convertirse en un elemento estratégico para competir, tomar decisiones y construir nuevas oportunidades.

Vicente Pava, CEO de Siesa. Foto: Siesa - API

“Esta evolución también ha transformado nuestro papel como empresa. En Siesa trabajamos con nuestros clientes para entender hacia dónde están evolucionando y cocrear soluciones que respondan a esos nuevos desafíos”, señaló Vicente Pava, CEO de Siesa.

Por eso, la compañía ha construido tecnología desde Colombia, trabajando de cerca con empresas de retail, manufactura, comercio, pymes, hospitalidad, salud y multisector. Ese conocimiento le permite responder a las necesidades reales y particulares de cada industria.

Esa cercanía también le ha permitido entender que, a medida que los negocios evolucionan, sus ecosistemas tecnológicos se vuelven más diversos. Las empresas incorporan nuevas aplicaciones, canales y soluciones para responder a las necesidades de sus mercados, y requieren que su tecnología pueda conectarse fácilmente con ellas. Por eso, Siesa apuesta por soluciones abiertas e integrables que conectan diferentes aplicaciones y sistemas para que las organizaciones incorporen nuevas capacidades, innoven y crezcan con mayor agilidad.

“Esta forma de acompañar la evolución de las empresas se refleja en nuestro crecimiento. Más de 10.000 clientes confían en Siesa y cerca de 1.000 colaboradores hacen parte del desarrollo, implementación y acompañamiento de nuestras soluciones. Al cierre de 2025, superamos los 300.000 millones de pesos en ventas, reflejo de una compañía que también ha sabido crecer y evolucionar junto al mercado”, señaló Pava.

Hoy, 1 de cada 3 supermercados, 1 de cada 3 tiendas de ropa y 1 de cada 5 empresas manufactureras gestionan sus operaciones con Siesa.

Para Siesa, acompañar a las empresas es más que entregar un software. Significa entender cómo funcionan, conocer sus retos y desarrollar tecnología que pueda avanzar al mismo ritmo que sus negocios. Y hacer esto desde Colombia le permite conocer de cerca la realidad del país, las dinámicas de las industrias y los retos regulatorios, económicos y operativos que enfrentan las organizaciones. “Las empresas no solo necesitan crecer, también necesitan estar preparadas para seguir creciendo”, añadió el CEO.

Descubra cómo Siesa impulsa la evolución de las empresas en siesa.com

*Contenido elaborado con apoyo de Siesa