Estado reforzó alianzas con startups para resolver sus grandes desafíos: así se vivió GovTech Summit 2026

Este 3 y 4 de noviembre, el Centro de la Felicidad de Chapinero reunió a más de 1.200 personas enfocadas en responder una misma pregunta: ¿cómo conectar al Estado con las startups que ofrecen soluciones tecnológicas de primer nivel? Organizado por Colombia Tech y Estado X junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el GovTech Summit 2026 convocó a funcionarios, emprendedores, empresas de tecnología, académicos y representantes de organismos multilaterales que llegaron desde 34 ciudades del país y 14 países.

Por los pasillos del CEFE pasaron delegados de las alcaldías de Bogotá y Cali, el Ministro de Justicia, Iván Cancino; representantes de la Secretaría de Movilidad, el Metro de Bogotá, la Cancillería, la Agencia Atenea, la Superintendencia Financiera y el Congreso de la República, además de empresas como Mercado Libre, Google, Microsoft, Oracle, Dell, Davivienda, BBVA, Platzi e inDrive.

La tecnología primero

Los alcaldes de Bogotá y Cali, Carlos Fernando Galán y Alejandro Eder, respectivamente, compartieron uno de los paneles más esperados del summit: ‘Govtech para gobernar mejor’. Para ambos, la clave está en apostarle a la tecnología para garantizar mejores resultados.

Por su lado, Galán explicó que su administración entendió desde el comienzo que no bastaba con que el ecosistema tecnológico de la ciudad creciera, pues también “tenía que servirle a Bogotá en la forma en cómo funciona y cómo resuelve sus problemas”. En ese camino, el mandatario distrital contó que las cámaras de TransMilenio ya detectan golpes, movimientos extraños y otras situaciones anómalas, mejorando la capacidad de reacción de las autoridades.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: Cortesía GovTech Summit - API

Estas herramientas, que terminarán cobijando a todo el sistema, fueron claves en un operativo reciente en el que, en una sola noche, desarticularon diez bandas delictivas y capturaron a 172 personas. No obstante, haber capturado a los delincuentes trajo consigo un nuevo problema: ¿dónde recluirlos?

Cuando Galán llegó a la Alcaldía, el hacinamiento en las estaciones de Policía bordeaba el 172 % y en algunas llegaba hasta el 700 %. La salida, según el alcalde de Bogotá, no se redujo únicamente a construir más cupos, sino a mejorar el flujo de información entre el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía y el sistema penitenciario para que los condenados no se quedaran en las estaciones.

“Ahora estamos capturando a más personas, pero el flujo está funcionando mejor y no tenemos hacinamiento”, señaló Galán. En lo que va de 2026, según cifras dadas por la Alcaldía, la ciudad ya supera las 29.000 capturas. Eder, por su parte, fue más tajante: “Ser alcalde de una de las ciudades más grandes de América Latina y no priorizar el uso de la tecnología y de los datos sería una estupidez”. Cuando asumió el cargo, contó Eder, la Alcaldía de Cali no estaba organizada para incorporar herramientas tecnológicas, así que le puso dos metas a su equipo: ser líderes en inteligencia artificial y tomar decisiones a partir de los datos.

Hoy, Cali maneja 15 iniciativas de inteligencia artificial, entre ellas una que calcula la probabilidad de deslizamientos de tierra en ciertas zonas de la ciudad y otras que siguen el tráfico y la movilidad. La que más le interesa al alcalde, sin embargo, es la que apunta a la contratación.

Alejandro Éder, alcalde de Cali. Foto: Cortesía GovTech Summit - API

“Cuando hay 800 personas metiéndole la mano a algo, es muy difícil controlar que las cosas se hagan como deben ser”, sostuvo Eder, convencido de que evaluar contratos con inteligencia artificial y abrir la información a cualquier ciudadano puede cerrarle espacio a la corrupción.

Generar cambios

En GovTech Summit, las startups también aprovecharon el espacio para analizar los retos que enfrenta el sector público y cómo sus soluciones pueden subsanarlos. Para Diego Caicedo, CEO de Revolut Colombia (filial del neobanco británico que entrará en operación en 2027) el país ya dejó atrás la brecha digital de hace unos años. Caicedo resaltó que el 93 % de los colombianos ya tiene una cuenta bancaria y que hoy basta con ir a cualquier plaza de mercado para ver cómo funcionan los pagos con QR.

Sin embargo, ahora el problema es otro. “Hoy en día tenemos grupos completos defraudando al sector financiero, trabajando desde las cárceles”, advirtió. En ese camino, Caicedo considera que la identidad digital en Colombia funciona bien, aunque le hace falta “ese último 10 %”, que pasa por actualizar los datos biométricos de la Registraduría y el reforzamiento de la política de seguridad.

Entonces, ¿qué debería “copiarle” el Estado a la banca? Para el CEO, el monitoreo transaccional. “Si yo pudiera ver todos los pagos, todos los contratos, todas las obras que ejecuta un gobierno y pudiera ver al detalle hasta la última hoja, ahí el juego empieza a cambiar”, sostuvo Caicedo, quien pidió que el Summit no se quede en una iniciativa puntual: “Este es un espacio que hay que seguir construyendo”.

Diego Caicedo, CEO de Revolut. Foto: Cortesía GovTech Summit - API

Sebastián Ruales, cofundador y CEO de Bia Energy, una comercializadora que cambia los medidores análogos de las empresas por medidores inteligentes y que hoy le vende energía a más de 4.200 compañías, habló sobre un usuario final al que, aseguró, el sector energético siempre ha tratado como un “zombie”.

Con el fenómeno de El Niño encima, anotó que el país actualmente consume un 5,6 % más de energía de la que genera, y cuestionó que la regulación permita que los operadores les cobren sus ineficiencias a los usuarios a través del componente de comercialización de la tarifa. “Si vamos a innovar, innovemos todos, y si no vamos a innovar, no ‘maten’ al que está innovando”, sentenció.

Beneficios de la IA

El ministro de Justicia, Iván Cancino, enmarcó su discusión sobre un hecho puntual: la modernización de la justicia. “Tuvo que llegar una pandemia para que Colombia aplicara leyes de modernización de la justicia que llevaban años escritas y sin usarse”, sentenció el ministro, quien instó a que la virtualidad se permita en todas las ramas del derecho, incluida la práctica de pruebas, menos en la penal.

Así, su propuesta más concreta tiene que ver con las tutelas. Según Cancino, en lo corrido del año se han presentado más de 700.000 y el 70 % de ellas existe porque alguna entidad no respondió a tiempo un derecho de petición.

Iván Cancino, ministro de Justicia. Foto: Cortesía GovTech Summit - API

“Imagínense una inteligencia artificial que pudiera contestar los derechos de petición que presenta la ciudadanía y nos ahorrara ese mundo de incidentes de desacato y de tutela”, planteó. Aun así, el ministro fue claro en que las decisiones de fondo y la valoración de la prueba en procesos civiles, disciplinarios o penales no se pueden dejar en manos de una máquina.

Ante ese panorama, Patricio Moyano Peña, representante del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, intervino con un caso que mostró en cifras lo que puede cambiar. Contó que la identificación de imputados se hacía con fichas manuales y las fotos no estaban vinculadas a las huellas; sin embargo, con un motor biométrico desarrollado junto a una pyme lituana, un proceso que tardaba entre tres y seis meses ahora logra resolverse en el día. Sobre los 540.000 casos que tienen registrados, “calculo que se evitaron 48 millones de días de espera”, finalizó Moyano.

En total, fueron más de 1.200 los asistentes al GovTech Summit 2026, un encuentro en el que la inteligencia artificial, los datos y la compra pública dominaron la conversación entre el sector público y el privado. Ambos actores, finalmente, encontraron espacios de interacción para exponer nuevas ideas y potenciar las oportunidades de compra y adquisición.

*Contenido elaborado con el apoyo de GovTech Summit.