Estos son los beneficios que ofrece Comfenalco Cartagena para sus 35 mil empleadores afiliados

Con más de seis décadas de trayectoria y reconocida como un referente entre las cajas de compensación del Caribe colombiano, Comfenalco Cartagena consolida su operación bajo un modelo enfocado en ampliar su cobertura, reducir la brecha social y generar bienestar en 46 municipios de Bolívar, con centros de atención y unidades móviles, incluso en zonas rurales.

En 2025 la organización generó unos 427.500 millones de pesos en ingresos, que significaron un incremento del 9 por ciento anual. Más allá de lo financiero, la cobertura es el principal indicador de su impacto en los territorios. Comfenalco Cartagena cerró el año pasado con 1,3 millones de coberturas en servicios sociales (un aumento del 14 por ciento), y 35.346 empleadores afiliados. Además, el 95 por ciento de sus 255.971 trabajadores afiliados son de categorías A y B, lo que reafirma el enfoque social del sistema.

“Cada cobertura es una persona o una familia que recibe un beneficio concreto. De alguna manera estos servicios de las cajas –basado en subsidios– tienen condiciones mucho más flexibles que las del mercado. Las cajas contribuyen a reducir las brechas y a una mayor inclusión”, explicó Jaime Trucco, director general de Comfenalco Cartagena.

Un ejemplo de ello es el colegio Ciudad Escolar Comfenalco, así como el Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano-Cedesarrollo Comfenalco, en donde se matricularon 4.005 estudiantes en programas de formación técnica y 999 de ellos se graduaron de técnicos en 2025. Sin embargo, para seguir expandiendo sus beneficios es necesario atender desafíos como la informalidad laboral (57 por ciento), que frena la llegada de nuevos afiliados y el acceso a los diferentes subsidios.

Jaime Trucco Del Castillo, director general de Comfenalco Cartagena. Foto: Suministrada Comfenalco Cartagena - API

Con corazón verde

Este 2026 la organización ocupó el puesto número seis de Great Place to Work (Mejor Lugar para Trabajar) para mujeres en Colombia, resultado de las políticas internas de equidad que se han implementado. La caja emplea a 900 personas directamente y ha desarrollado una cultura organizacional que Jaime Trucco Del Castillo, director general de Comfenalco Cartagena empodera a las mujeres en roles de liderazgo, una estructura que fortalece la experiencia del cliente y la innovación.

La sostenibilidad, desde las dimensiones social, económica y ambiental, es otro de los pilares y un eje fundamental del Plan Estratégico 2025-2028. Para el director general de la caja esto significa “capacidad de generar valor a través del tiempo, logrando que cada vez más personas y familias accedan a oportunidades reales de bienestar”.

En materia ambiental, Comfenalco Cartagena obtuvo la certificación Basura Cero para su centro recreacional Takurika y realizó su primer inventario de Gases de Efecto Invernadero. Además, sus sistemas fotovoltaicos en Takurika y la Ciudad Escolar Comfenalco generaron 289.108 kWh de energía solar en 2025, un 29,4 % más que en 2024.

La caja también escaló en el Ranking de Innovación de la Andi, logrando la posición 23 luego de haber ocupado puestos superiores al 100. El proceso, liderado por un equipo de voluntarios, ha estado impulsado por la digitalización, logrando, por ejemplo, que el 80 por ciento de las ventas de servicios se realicen a través de su aplicación móvil. Finalmente, Trucco sostuvo que “la innovación está en el corazón de la estrategia”, fundamentada en valores como la meritocracia, la empatía y la gestión del conocimiento.

*Contenido elaborado con el apoyo de Comfenalco Cartagena