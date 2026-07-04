Fin de semana en Vassar Festival de Creadores: música, emprendimientos y experiencias mundialistas

Hasta el 5 de julio, el Parque El Country, en Bogotá, será el epicentro del emprendimiento y la cultura. Vassar Festival de Creadores seguirá desplegando una programación cargada de más de 350 emprendimientos colombianos de moda, diseño, bienestar, arte, hogar, accesorios, gastronomía y estilo de vida.

En sus primeras nueve ediciones, los pabellones de esta plataforma cultural lograron reunir a más de 3.900 emprendedores, sumar más de 380.000 asistentes y contar con el respaldo de 85 marcas patrocinadoras. Ahora el evento deja atrás la etiqueta de feria y se presenta oficialmente como Festival de Creadores. “Nos dimos cuenta de que éramos un festival y que siempre lo habíamos sido, pero nos estábamos llamando feria”, aseguró María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar.

Para Gutiérrez, la esencia del proyecto siempre combinó cuatro elementos: música en vivo, gastronomía, talleres experienciales y los emprendimientos exhibiendo su talento y productos. Esto significa que el cambio a festival trae nuevas y mejores experiencias.

“Queremos que las personas vivan mucho más que una jornada de compras. Queremos que descubran las historias detrás de cada creador, disfruten de la música, la gastronomía y cada una de las experiencias que hacen de esta décima edición un verdadero festival de creadores”, sostuvo la directora.

Gutiérrez también advierte que esta es la edición más revolucionaria. Y puede serlo: el layout de la feria se transformó, la zona verde tiene un nuevo diseño y ahora hay un escenario 360 de la mano de Coke Studio, en donde se presentarán artistas como Mauricio y Palodeagua, Los Tupamaros, Annasofia, Arevalo, Emyl Rusev y Patacoré.

Cargada de experiencias, la nueva edición de Vassar se vivirá hasta el 5 de julio en el Parque El Country, en Bogotá. Foto: VASSAR - API

Los pabellones también cambiaron de recorrido y de propuesta. Hay cuatro galerías nuevas en la zona antes dedicada a la concientización, además de vinilos, libros y café presentados de formas distintas a las de la edición anterior. La zona gastronómica, con más de 56 emprendimientos, ofrece una variada selección de sabores y productos artesanales.

Además, los niños menores de 10 años entran gratis; el espacio Petit reúne más de seis experiencias infantiles, entre talleres de pintura sobre cerámica y manualidades, y el festival realiza actividades enfocadas en la fiebre mundialista. El 3 de julio, por ejemplo, los asistentes vivieron la fiesta del Mundial con la transmisión en pantalla gigante del partido entre la Selección Colombia y Ghana.

Café del Bronx

Detrás de cada pabellón hay una marca con su propio recorrido. Café Vronx 60 nació en pleno corazón del antiguo Bronx de Bogotá, la zona que durante años cargó el estigma del microtráfico y hoy se transforma en Distrito Creativo. Su fundador, Luis Alberto Díaz, eligió el nombre después de una encuesta entre sus propios clientes. “Buscamos un Bronx diferente, un Bronx que no tenga que ver nada con lo antiguo”, contó sobre esa decisión.

“Nuestros clientes son mecánicos, personas migrantes, gente que va caminando por ahí a comprar algo de mecánica”, explicó. Gracias a esto empezó un proceso pedagógico de más de dos años con el que buscaba enseñar a esos clientes a distinguir el origen y las notas de cada café. Hoy, la marca compra el café ya tostado directamente a caficultores, sin intermediarios adicionales, y tiene dos tiendas físicas en el Bronx y en La Candelaria.

Diseño que inspira

Nini Toca convierte flores reales en joyas bajo la marca Nini Orquídeas. Su técnica, que llama encocado, permite deshidratar orquídeas y recubrirlas hasta que conservan la forma que tenían en la planta y después transformarse en anillos, collares y aretes.

“Inicié con flores de la calle por temas de inversión, porque la orquídea no es algo accesible para cualquiera”, recordó sobre los primeros años de la marca, antes de dar el salto a trabajar solo con orquídeas. Todo el proceso es de forma completamente artesanal y el equipo detrás de la marca lo forman apenas dos personas.

El nuevo escenario 360 de Coke Studio es una de las grandes novedades. Foto: VASSAR - API

Vottis es un proyecto de zapatos y bolsos en cuero que nació de una empresa familiar dedicada por años a la fabricación al por mayor. Hace siete años su directora creativa, Yurany Andrea Rueda, decidió lanzar la marca con ventas por unidad y un modelo de pre órdenes.

La compañía apoya a mujeres cabezas de hogar entre sus colaboradoras y hoy mantiene un balance de 70 % marca propia y 30 % fabricación para terceros, un giro frente al arranque, cuando la proporción era casi inversa.

“Nunca hemos tercerizado la ejecución del producto”, aseguró Rueda, quien trabaja junto a su esposo, encargado de la producción, mientras ella lidera el área creativa y comercial. La marca solo vende de forma digital, sin intermediarios ni distribuidores.

Estas historias son solo una muestra de las cientos de historias que reúne Vassar. Por eso Gutiérrez, su directora ejecutiva, dice que el festival está listo “para salir de Bogotá” y conquistar nuevos públicos. El primer destino de la gira será Medellín, en Plaza Mayor, un venue que el festival ya cerró con miras a anunciar pronto la fecha.

Las entradas de esta décima edición siguen disponibles a través de Ticketmaster Colombia con combos familiares y el nuevo Pasaporte Vassar.

*Contenido elaborado con el apoyo de Vassar.