Gastronomía, arte y cultura ganan espacio en los eventos corporativos de Cartagena. Este hotel lidera la oferta para viajeros VIP

Cartagena ha construido una historia única alrededor del turismo y la hospitalidad. Sus playas, arquitectura, ambiente vibrante y su oferta gastronómica atraen cada año a millones de viajeros. Esta ventaja, además, le ha permitido consolidarse como uno de los puntos de encuentro más importantes para los negocios y los eventos corporativos del país.

Congresos, convenciones, reuniones empresariales y encuentros internacionales hacen parte de una agenda que se mantiene activa durante todo el año y que opera como un gran motor para el desarrollo económico, empresarial y social de la región. Cada evento dinamiza el sector hotelero, transporte, gastronómico, comercial y turístico, jalonando un crecimiento que ha llevado a los hoteles a adaptarse a las nuevas necesidades del sector y crear una oferta que integre experiencias capaces de conectar a los asistentes con la ciudad.

El InterContinental Cartagena de Indias es uno de los hoteles que le apuesta a este segmento. Su gerente, Alejandro Manfredonio, aseguró que hoy “Cartagena tiene la posibilidad de competir en turismo corporativo desde un lugar mucho más interesante que el de una ciudad con buena infraestructura para eventos, porque es un destino con contenido propio. La historia, el patrimonio, la gastronomía, el Caribe, el arte y la cultura local permiten que una agenda corporativa pueda tener una dimensión adicional y que el tiempo fuera de la reunión adquiera valor”.

La gastronomía es un distintivo inconfundible del hotel: platos típicos que recuerdan los mejores sabores de la ciudad. Foto: InterContinental Cartagena - API

Además, el InterContinental trabaja bajo el concepto de Incredible Occasions, una premisa que se traduce en los eventos en tres convicciones claras: que la cultura cartagenera sea la fuente de toda autenticidad, que el entorno eleve lo que sucede dentro de él y que cada detalle se diseñe específicamente para las personas que participan del evento.

Por eso el hotel ha desarrollado toda una oferta de experiencias que les permiten a los visitantes disfrutar de la cultura local. Por ejemplo, estaciones donde mujeres cartageneras comparten el arte del turbante y su historia de identidad; talleres para intervenir sombreros junto a un artista local, sesiones de pintura en las que el lienzo avanza entre conversaciones, o cenas de autor en lugares insospechados.

“La apuesta de InterContinental Cartagena parte de entender que un viaje corporativo o un evento no ocurre de manera aislada del destino. Cartagena tiene una identidad, una historia y una escena cultural y gastronómica muy particular, y buscamos que esa riqueza también esté presente en la manera en que recibimos a nuestros huéspedes y grupos”, aseguró el gerente del hotel. “No se trata simplemente de traer un evento a Cartagena, sino de hacer que la ciudad tenga algo que decir dentro de ese evento”.

En InterContinental Cartagena el bienestar siempre está presente. Foto: InterContinental Cartagena - API

Reconocimientos internacionales

Esta apuesta también se ha traducido en diferentes reconocimientos para el hotel, que hace parte de InterContinental Hotels & Resorts, una marca con ocho décadas de historia y presencia internacional.

Entre ellos sobresalen los reconocimientos a Best Luxury Event Hotel y Best Hotel Restaurant en los World Luxury Awards en 2023, 2024 y 2025. Este último año también recibió la calificación de satisfacción de huéspedes más alta entre todas las propiedades de IHG en Latinoamérica y el Caribe y el Community Impact Award de IHG.

La hospitalidad de lujo es una de las grandes características del hotel. Foto: InterContinental Cartagena - API

“Los reconocimientos son, para nosotros, una consecuencia de algo menos visible: la disciplina de hacer bien lo esencial todos los días. En hotelería, una buena experiencia no depende de un solo momento, sino de cientos de decisiones que ocurren detrás de cada detalle y que, juntas, terminan definiendo lo que el huésped vive”, destacó Manfredonio, quien añadió que su foco “está en la experiencia, y los reconocimientos llegan como consecuencia de ese trabajo”.

Su propuesta gastronómica también ha sido ganadora de varios reconocimientos nacionales e internacionales. Con una carta fresca y diversa, el hotel busca que cada plato tenga una intención especial, desde la selección de los ingredientes hasta la manera en que se combinan, se presentan y llegan a la mesa. “Nuestro diferencial está en la capacidad de hacer que una experiencia de escala internacional se sienta profundamente propia del lugar y de la persona que la vive”, manifestó Manfredonio.

Clases de pintura frente al mar: una de las actividades más destacadas en el hotel, incluso para viajeros corporativos. Foto: InterContinental Cartagena - API

La llegada de Littora, un rooftop bar que abrirá sobre una terraza frente al mar Caribe, es su apuesta más reciente. La idea de Littora nace del verano mediterráneo: spritz, pizza napolitana y el tipo de sobremesa que se alarga sin darse cuenta. Para InterContinental no se trata de un restaurante más dentro del hotel, sino un lugar pensado para quedarse.

Durante los últimos tres años, InterContinental Cartagena fue reconocido como Best Luxury Event Hotel y Best Hotel Restaurant en los World Luxury Awards. Foto: InterContinental Cartagena - API

“En un hotel el servicio siempre será lo más importante, porque al final es una industria hecha de personas. Pero también nos estamos transformando”, concluyó Manfredonio. “Littora forma parte de esa reinvención: una manera de ofrecer algo distinto a quien nos visita”.

*Contenido elaborado con el apoyo de InterContinental Cartagena.