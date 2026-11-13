Grupo Puerto de Cartagena moviliza el 52 % de las exportaciones colombianas en contenedores y proyecta un nuevo récord en 2026

El Grupo Puerto de Cartagena ocupa un lugar determinante en la economía colombiana. Por sus terminales se moviliza el 52 por ciento de las exportaciones y el 30 por ciento de las importaciones nacionales en contenedores, una participación que evidencia su importancia para la industria, los sectores productivos y el comercio exterior. Su capacidad para conectar a Colombia con los principales mercados internacionales lo ha consolidado como uno de los centros logísticos más relevantes de América Latina.

A través de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar, el Grupo ha desarrollado una operación de clase mundial, respaldada por infraestructura especializada, tecnología, seguridad y talento humano. Su red de conexiones marítimas alcanza aproximadamente 840 puertos en 150 países, lo que amplía las posibilidades de acceso de los productos colombianos a los mercados internacionales.

Las proyecciones de cierre de 2026 confirman esta trayectoria de crecimiento. El Grupo estima movilizar 4.465.901 TEU, un incremento aproximado del 7,8 por ciento frente a 2025, con lo que establecería un nuevo récord anual. También proyecta gestionar 255.584 contenedores refrigerados, atender 398.747 camiones externos y ejecutar 49.556 inspecciones.

La atención de carga refrigerada resulta especialmente importante para sectores como el agroexportador, cuyos productos requieren condiciones específicas de temperatura durante su transporte. A su vez, la atención de camiones y los procesos de inspección forman parte de una operación que conecta la actividad marítima con el movimiento de mercancías hacia y desde el interior del país.

El Grupo Puerto de Cartagena moviliza el 52 por ciento de las exportaciones y el 30 por ciento de las importaciones nacionales en contenedores. Foto: Suministrada - API

El valor estratégico de la conectividad y la eficiencia

La posición geográfica de Cartagena y su acceso a las principales rutas marítimas internacionales representan ventajas que el Grupo Puerto de Cartagena ha fortalecido mediante décadas de desarrollo portuario. Su liderazgo ha sido reconocido por organismos internacionales como la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que lo destaca por su conectividad marítima en América Latina, y por el Banco Mundial y S&P Global, que han resaltado su desempeño en eficiencia portuaria.

Esta capacidad es fundamental para la competitividad de las empresas colombianas. Contar con servicios marítimos frecuentes, infraestructura moderna y operaciones confiables facilita el intercambio comercial y permite responder a las exigencias de los mercados internacionales.

La transformación tecnológica también ha sido decisiva en esta trayectoria. La modernización de equipos, los sistemas de información y las soluciones de trazabilidad y control fortalecen la productividad y la seguridad de las operaciones. Todo ello con el respaldo de equipos humanos especializados, cuya experiencia y formación son esenciales para mantener los estándares de servicio.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena