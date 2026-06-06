GW Bicicletas se suma a la fiebre mundialista y al orgullo nacional con su colección textil

El Alto de Letras, el de Palmas, el del Vino o el Sifón son sólo algunos de esos puertos de montaña ‘míticos’ en Colombia a los que cada vez llegan más ciclistas, nacionales y extranjeros. Es un desfile de bicicletas, pero también de accesorios y uniformes que por estos días llevan con más frecuencia los colores de la bandera nacional.

Detrás de todo este movimiento, que transita entre el terreno del deporte y el orgullo por lo propio, está GW Bicicletas, una marca colombiana que este año se suma a la emoción del Mundial de Fútbol para hablarle a un público más amplio sobre algo que llevan construyendo desde hace casi dos décadas: una marca que cree en el potencial deportivo del país.

“Nos une la pasión”, dice Jorge Villegas, director de Mercadeo de la marca con sede en Medellín. Y agrega: “Las personas que hoy son apasionadas por el fútbol, muchos de ellos también son ciclistas. Y muchos apasionados por el fútbol, tal vez han pensado iniciar en el ciclismo”.

Su lógica parte del hecho de que el fútbol y el ciclismo son los dos deportes con más seguidores en el país. “Queremos hablarle también a ese público, porque no somos distantes, somos un complemento”, menciona el ejecutivo.

Anualmente la marca crea una ‘colección Colombia’, pero este año, por cuenta de la fiebre mundialista prepararon un stock mucho más grande: pantalonetas, camisetas, medias y hasta caramañolas con los colores nacionales, pensados tanto para ciclistas de alto rendimiento como para quienes simplemente quiere pedalear en sus tiempos libres con orgullo patrio.

“Es ese orgullo que uno siente cuando ve a un ciclista en alguno de los puertos de las diferentes ciudades y ve la bandera de Colombia o el emblema puesto en alguien, y así también lo sienten las personas que no hacen deporte, pero que respetan a ese ciclista incluso aún más con ese uniforme”, detalla Villegas.

GW Bicicletas, una marca colombiana que este año se suma a la emoción del Mundial de Fútbol Foto: Suministrada GW Bicicletas - API

Casi 20 años impulsando y masificando el ciclismo en Colombia

GW llegó al mercado colombiano identificando un vacío puntual: las marcas internacionales eran inaccesibles para la mayoría. La respuesta fue una propuesta simple pero difícil de ejecutar: acercar productos de alto desempeño a precios razonables. Empezaron por el BMX y se han expandido hasta convertirse en la marca líder del ciclismo en Colombia, con el portafolio más amplio del país en bicicletas, ropa y accesorios.

Detrás hay una estrategia clara: optimizan costos trabajando “inhouse” todo lo que tiene que ver con desarrollo, diseño, y mercadeo, “manteniendo acceso a proveedores muy importantes a nivel global; generando unos volúmenes de compra que hacen desde la filosofía de la marca una transmisión de beneficios para darle el mejor precio al consumidor final”, afirma Villegas.

A esto se suma una podera estrategia de respaldo deportivo. GW es la marca con más medallas olímpicas en ciclismo colombiano, contando en principio las de Mariana Pajón, Carlos Oquendo y Carlos Ramirez en BMX. Además en el ciclismo de Ruta, ha exportado talentos como Brandon Rivera al Ineos y Diego Pescador al Movistar, y trabaja con atletas como Javier Zapata, cinco veces Guinness Record en Biketrial y tiene su propio equipo de MTB con campeones nacionales y panamericanos.

En la marca GW “Las personas pueden llegar a comprar el mismo marco que usa la campeona olímpica de MBX Mariana Pajon”, explica Villegas. “Es un producto hecho para ganadores, pero muy cercano al bolsillo del consumidor”.

Mariana Pajon es una de las caras de GW Bicicletas. Foto: Suministrada GW Bicicletas - API

Diseño de lujo a precios accesibles

Si las bicicletas son el inicio de la historia, el textil es su movimiento más reciente y uno de sus crecimientos más notorios. En apenas cinco años, la marca se consolida como un jugador relevante en indumentaria, con una lógica idéntica a la que aplicó en el mundo de las bicicletas: diseño en tendencia, vanguardistas, con atributos superiores en materiales y precio accesible.

“Hoy tenemos usuarios que tienen bicicletas de altísimo costo de otras marcas y prefieren nuestro textil”, señala Villegas. La ‘colección Colombia Montañas de Macondo’ es la expresión más visible de esa apuesta, pero no la única: GW mantiene líneas constantes para todas las modalidades del ciclismo, desde la ruta, MTB, BMX y hasta el Stunt.

Nuevos lanzamientos

La marca tiene dos lanzamientos de Ruta que buscan cubrir el espacio entre las bicicletas de entrada y las de alto rendimiento: la bicicleta aero GW Mortirolo, de aluminio con tenedor en carbón y la GW Zoncolan, de perfil escalador.

En BMX se alista el marco G-Force en fibra de carbón que ya ganó título panamericano en Bogotá y que se alista para competir en los próximos Juegos Olímpicos. Un desarrollo junto a Diego Arboleda y Mariana Pajón.

Por ahora, el reto inmediato es más sencillo: lograr que el próximo ciclista que cruce una montaña colombiana lo haga con los colores del país. El Mundial y el orgullo, son razones más que suficientes para emprender la travesía junto a la marca GW.

*Contenido elaborado con el apoyo de GW Bicicletas