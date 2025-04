La revolución del diagnóstico temprano del VIH en Colombia

Cada hora, alguien recibe un diagnóstico de VIH en Colombia. Pero, ¿cuántas de esas personas lo descubren a tiempo? ¿Cuántas más siguen su vida sin saberlo? La respuesta no solo revela un grave problema de salud pública, sino también una oportunidad histórica para transformar el panorama en Colombia.

Es fundamental aclarar una confusión común: VIH y Sida no son lo mismo. El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es el virus que ataca el sistema inmunológico; si no se detecta y trata a tiempo, puede evolucionar hacia el Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), que es la etapa más avanzada, en la que el cuerpo ya no puede defenderse de infecciones. Sin embargo, si se detecta temprano, esta progresión se puede prevenir, permitiendo a las personas vivir sanas y con calidad de vida.