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La Solar vuelve a casa con un cartel de lujo: fechas, artistas y novedades del festival en Medellín

Durante el encuentro musical se presentarán grandes artistas de géneros como merengue, reggaeton, rap y electrónica.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 1:10 p. m.
El Parque Norte ha sido por una década el hogar de La Solar.
El Parque Norte ha sido por una década el hogar de La Solar. Foto: Breakfast Live - API

El Festival La Solar regresa a Medellín y en su edición del 2026 el escenario será de nuevo el Parque Norte. El anuncio se dio después de que los organizadores anunciaran que el evento no se podría realizar en el Estadio Atanasio Girardot como estaba previsto, debido a intervenciones en la infraestructura del parque y al aumento exponencial del aforo.

“Aunque el Atanasio es un escenario ideal para este tipo de eventos, para poder brindar una experiencia al nivel de las expectativas de los asistentes tendríamos que hacer diferentes modificaciones estructurales. Además, al contar de nuevo con el respaldo del Parque, no dudamos un segundo en regresar al que por una década ha sido el hogar de La Solar”, señalaron desde Breakfast Life, la compañía organizadora.

La Solar se realizará el 2 de mayo de 2026 en el Parque Norte, y contará con una potente nómina de artistas. Entre los nombres principales está el rapero puertorriqueño Álvaro Díaz, el cantante venezolano Danny Ocean, el productor francés DJ Snake, el reguetonero J Álvarez y el artista urbano Mora.

La Solar se realizará el 2 de mayo de 2026 en el Parque Norte.
La Solar se realizará el 2 de mayo de 2026 en el Parque Norte. Foto: Breakfast Live

También se presentará Yandel en un formato sinfónico, además de propuestas como Crudo Means Raw, el productor Caleb Calloway, la cantautora Elena Rose y el cantante mexicano Gabito Ballesteros.

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El lineup incluye, además, al merenguero Eddy Herrera, el grupo cubano Orishas, el productor electrónico Porter Robinson en formato DJ set y el dúo electrónico Sofi Tukker.

Entre las presentaciones especiales estarán los colombianos Kris R y Nanpa Básico, mientras que la conducción del evento estará a cargo de la cantante vallenata Ana del Castillo.

La organización confirmó que aún hay entradas disponibles para el evento. Con el regreso al Parque Norte, La Solar reafirma una idea que acompaña al festival desde sus inicios: celebrar la música en un lugar donde año tras año el público ha encontrado un punto de encuentro alrededor del sonido, la fiesta y la memoria colectiva.

*Contenido elaborado con apoyo de Breakfast Life