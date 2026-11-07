Les Paniers: sabores del mundo, recetas propias y postres artesanales en Santa Marta

La mermelada de tomate que acompaña uno de sus sándwiches, el aceite trufado de una pasta con camarones y la guayaba que da un giro particular a una torta vasca son algunas de las pistas para descubrir la propuesta culinaria de Les Paniers, pues estos ingredientes forman parte de una carta en la que las recetas tradicionales conviven con creaciones desarrolladas en su cocina, a partir de pruebas y combinaciones que buscan darles un sello particular a las preparaciones.

Esa búsqueda tomó forma cuando el proyecto, concebido inicialmente como una cafetería, encontró nuevas posibilidades en un local más amplio de lo previsto, ya que la cocina permitió que una oferta pensada alrededor del café y los sándwiches se extendiera a pastas, ensaladas y otras preparaciones, con una selección de ingredientes que abrió espacio a nuevos sabores.

Y es que la creación de las recetas fue un proceso compartido en el que los socios participaron directamente, desde la elección de los ingredientes hasta las pruebas que terminaron dándole forma a la carta. “Era como una tarde entre amigos jugando, probando, comprando ingredientes, para ver qué cosa pegaba con qué cosa, y realmente sí daba un buen sabor”, recuerdan.

La torta vasca de guayaba es una reinterpretación del tradicional postre de origen español con la incorporación de una fruta tropical. Foto: Les Paniers - API

De aquellos experimentos surgieron combinaciones como el Pavo Mermelé, uno de sus sándwiches más vendidos, preparado con focaccia, jamón de pavo, mermelada de tomate y stracciatella, cuya mezcla de ingredientes da lugar a una preparación en la que se encuentran el sabor dulce de la mermelada y la cremosidad del queso, una de las características más llamativas del restaurante.

Además de esto, la exploración se extendió a las pastas, entre las que sobresalen los espaguetis con camarones, salsa blanca, nuez moscada y aceite trufado, “el plato más pedido”, según sus creadores. Y alcanzó a las ensaladas, entre ellas la Dalel, cuya receta fue creada por la madre de uno de los socios y lleva su nombre en homenaje.

Los desayunos conservan una relación particular con la identidad del negocio, pues fuera de los pancakes y las preparaciones con huevos, el menú incluye cayeye, un plato tradicional de la costa que encontraron pertinente incorporar por su arraigo en la gastronomía local.

El Pavo Mermelé es uno de los sándwiches más vendidos en Les Paniers. Foto: Les Paniers - API

La carta también se expande hacia los postres con preparaciones de elaboración propia como el flan de caramelo y la torta vasca de guayaba. Esta última reinterpreta el tradicional postre de origen español con la incorporación de una fruta tropical, en una combinación con la que Les Paniers busca diferenciarse dentro de la oferta gastronómica de Santa Marta.

Por su parte, las tablas de quesos, que alguna vez fueron el centro del negocio, conservan un lugar especial en la carta. Servidas sobre madera, pueden acompañarse con una copa de vino o una sangría, y pedirse a domicilio, cuidadosamente empacadas para conservar su presentación.

Ahora bien, ¿a qué responde tanta variedad de preparaciones? A la intención de ofrecer alternativas para distintos momentos del día, pues según sus propias palabras, buscan atender “tanto a quienes llegan por un desayuno como a quienes prefieren compartir una cena entre amigos”, sin que la propuesta dependa de un único horario.

Las celebraciones familiares y los encuentros empresariales, de igual forma, han ganado espacio entre las reservas, y pese a que buena parte de sus clientes son samarios, su intención es “atraer a más turistas de los alojamientos cercanos y fortalecer las visitas cotidianas”. En ese contexto, entre sus próximos planes está incorporar pizzas a la carta.

Por ahora, los esfuerzos se concentran en seguir desarrollando la propuesta culinaria de Les Paniers, donde la selección de ingredientes, las recetas propias y la exploración de nuevas combinaciones reflejan su apuesta por la innovación gastronómica.

*Contenido elaborado con apoyo de Les Paniers