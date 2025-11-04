Suscribirse

Más control, más transparencia: Contraloría fortalece vigilancia de las regalías en el Caribe colombiano

La entidad presentó cifras históricas en procesos de responsabilidad fiscal y nuevas estrategias para promover el control ciudadano.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 8:32 p. m.
La Contraloría General de la República realizó un encuentro de rendición de cuentas en la Región Caribe, enfocado en la vigilancia del Sistema General de Regalías. Durante la jornada, la entidad destacó la importancia de fortalecer la relación con la ciudadanía y de promover espacios de transparencia que permitan conocer los avances en el control de los recursos públicos.

El organismo de control presentó los principales resultados de su gestión en materia de responsabilidad fiscal, informando la apertura de 219 procesos por un monto superior a 660 mil millones de pesos, así como 174 indagaciones preliminares y 60 imputaciones por más de 218 mil millones de pesos. Estos resultados reflejan el compromiso de la Contraloría con la protección de los fondos públicos y la lucha contra la corrupción

Contexto: Grave hallazgo de la Contraloría General: así impacta el cobro equitativo del predial

Además, se presentó el ecosistema digital de la entidad, que incluye la aplicación CGR Call, el chat virtual Lupita y la línea 199, herramientas tecnológicas que facilitan el acceso ciudadano para realizar denuncias y hacer seguimiento a la gestión pública. Estas plataformas buscan acercar la Contraloría a la comunidad y fortalecer los mecanismos de control social.

Durante el evento, la entidad invitó a los ciudadanos, desde estudiantes hasta líderes comunitarios, a participar activamente en el seguimiento de los programas y obras financiados con regalías.

La Contraloría enfatizó que cada peso vigilado debe transformarse en desarrollo para las regiones, reiterando su compromiso con una gestión pública más transparente, cercana y participativa.

