Vivienda

Nuevo megaproyecto de lujo en Cartagena: lejos del ruido y en medio de la naturaleza

Refugio del Mar estará ubicado en una de las zonas de mayor valorización. Una propuesta de Amarilo que contribuye a la expansión ordenada de la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 10:00 p. m.
Santorini está compuesto por viviendas de lujo con áreas que oscilan entre 130 y 181 metros cuadrados (los lotes más grandes de la zona).
Santorini está compuesto por viviendas de lujo con áreas que oscilan entre 130 y 181 metros cuadrados (los lotes más grandes de la zona). Foto: Amarilo - API

Cartagena se convirtió en el nuevo tablero donde se juega el futuro residencial del país. Gracias a su vocación turística, empuje económico y apuesta por la cultura y la tradición, la Heroica avanza como un destino indiscutible para invertir en el sector inmobiliario. El norte de la ciudad brilla por sus desarrollos a gran escala, que hoy comienzan a definir una manera distinta de habitar el territorio con más espacios, mejor planeación y una decidida apuesta por la calidad de vida.

En ese escenario aparece Refugio del Mar, un macroproyecto que responde a una ciudad que se expande hacia la vía al Mar. Su apuesta combina vivienda de baja densidad, cercanía a servicios esenciales y una relación abierta con el entorno natural, en un corredor que concentra algunas de las mayores expectativas de crecimiento y valorización de Cartagena.

Santorini es el primer proyecto de Refugio del Mar, un complejo urbanístico ubicado en el kilómetro 10 de la vía al Mar.
Santorini es el primer proyecto de Refugio del Mar, un complejo urbanístico ubicado en el kilómetro 10 de la vía al Mar. Foto: Amarilo - API

“Con Refugio del Mar ofrecemos una alternativa de mejoramiento de calidad de vida a los cartageneros. Cuenta con un urbanismo planificado cercano a distintos comercios y espacios recreativos, colegios, hospitales, playas y otros lugares públicos, apoyando la expansión de Cartagena de forma ordenada”, explicó Roberto Moreno, presidente de Amarilo, firma que lidera el proyecto.

Ubicado en el kilómetro 10 de la vía al Mar, Refugio del Mar se estructura como una trama urbana que integra vivienda, servicios y espacios comunes, dando forma al concepto Ciudad dentro de la Ciudad.

Contenido en colaboración

El verdadero lujo está en la personalización. Nueva propuesta de vivienda en Bogotá

Contenido en colaboración

¿Cómo está invirtiendo sus ahorros? Colfondos recomienda estas opciones para sacarles mejor provecho

Contenido en colaboración

¿Busca mejorar su marca personal y hacer más visible su negocio? Esta franquicia lo ayuda a llegar más lejos

Contenido en colaboración

Con 200 billones de pesos en activos administrados, Aval Fiduciaria se convierte en la más grande del país

Contenido en colaboración

Es el año de invertir en apartamentos y oficinas: las ventas crecerán entre el 5 y 12 por ciento

Contenido en colaboración

¿Por qué el talento hoy elige entornos de trabajo más flexibles y con propósito?

Contenido en colaboración

Kia le seguirá apostando a los eléctricos. Esto es lo que se viene para el 2026

Mejor Colombia

Esta es la nueva manera de invertir en vivienda en Colombia desde el exterior

Hablan las marcas

Más que viviendas: la poderosa estrategia de Amarilo que ha impactado a más de 600 mil personas

Confidenciales

El complejo que se construye en las inmediaciones del Parque El Virrey, en el norte de Bogotá, batió récord de valor por metro cuadrado

Viviendas de alto nivel

Dentro de este imponente macroproyecto se construye Santorini, compuesto por viviendas de lujo con áreas que oscilan entre 130 y 181 metros cuadrados (los lotes más grandes de la zona), donde se privilegian la privacidad, la amplitud y la relación directa con la naturaleza. “Pensamos en quienes desean espacios más amplios, privados, exclusivos y con un estilo de vida más tranquilo, lejos del ruido, pero con excelente conexión a servicios”, detalló Roberto Moreno.

Diseñado para entrar en la categoría prémium por su concepto de clubhouse, Santorini cuenta con zonas comunes como sauna, social kitchen, splash pad, piscinas para adultos y niños, coworking, juegos infantiles, solárium y salones sociales, servicios que elevan el estilo de vida y la comodidad de sus residentes.

Sistema constructivo steel framing

La cercanía al mar introduce condiciones técnicas que inciden de manera directa en el diseño arquitectónico y en los sistemas constructivos. En respuesta a ese contexto, Santorini incorpora el uso de steel framingpo, una tecnología de ingeniería ampliamente utilizada en el mercado estadounidense y europeo, y co extendida en desarrollos residenciales de esta escala en el Caribe colombiano.

Las viviendas están construidas con una arquitectura moderna y de vanguardia, con diseños exclusivos y sostenibles a base de materiales resistentes a la corrosión.
Las viviendas están construidas con una arquitectura moderna y de vanguardia, con diseños exclusivos y sostenibles a base de materiales resistentes a la corrosión. Foto: Amarilo - API

“Esto implica una arquitectura moderna y de vanguardia, con diseños exclusivos y sostenibles a base de materiales resistentes a la corrosión, con una gama de beneficios en durabilidad, resistencia estructural ante condiciones climáticas, aislamiento térmico y acústico, y eficiencia energética”, explicó el presidente de Amarilo. Agregó que estos elementos redundan en un ahorro considerable en el costo de los servicios públicos. Se trata de un sistema constructivo sobre estructuras de acero galvanizado liviano, que permite enfrentar de mejor forma variables como humedad, salinidad y altas temperaturas.

Si desea formar parte de este nuevo lanzamiento, comuníquese a los números 317 400 4041-318 356 9243, o visite www.amarilo.com.co/proyecto/santorini

*Contenido elaborado con apoyo de Amarilo

Más de Contenido en colaboración

Casa Development presenta una propuesta de viviendas únicas, diseñadas desde la arquitectura y no a partir de la demanda comercial.

El verdadero lujo está en la personalización. Nueva propuesta de vivienda en Bogotá

Invertir es una forma de convertir los sueños en planes, pero hacerlo bien exige método.

¿Cómo está invirtiendo sus ahorros? Colfondos recomienda estas opciones para sacarles mejor provecho

Alejandro Gómez, presidente de Aval Fiduciaria

Con 200 billones de pesos en activos administrados, Aval Fiduciaria se convierte en la más grande del país

Santorini está compuesto por viviendas de lujo con áreas que oscilan entre 130 y 181 metros cuadrados (los lotes más grandes de la zona).

Nuevo megaproyecto de lujo en Cartagena: lejos del ruido y en medio de la naturaleza

La franquicia forma líderes, emprendedores, consultores y creadores de marca personal que buscan una oportunidad educativa y de negocios.

¿Busca mejorar su marca personal y hacer más visible su negocio? Esta franquicia lo ayuda a llegar más lejos

Boaterra oficinas y apartamentos.

Es el año de invertir en apartamentos y oficinas: las ventas crecerán entre el 5 y 12 por ciento

Lulo

¿Por qué el talento hoy elige entornos de trabajo más flexibles y con propósito?

Jorge Neira, director general de Kia Colombia.

Kia le seguirá apostando a los eléctricos. Esto es lo que se viene para el 2026

Universidad de la Costa - API

Más allá de la IA: estas son las habilidades que Colombia necesita para los empleos del futuro

El portafolio de seguros contratados a través de los aliados de Sufi supera las 300.000 pólizas y asistencias activas en diversas modalidades, creadas para acompañar y respaldar a los clientes en distintos momentos y necesidades de su vida.

La estrategia de Sufi para fortalecer su ecosistema de seguros y movilidad