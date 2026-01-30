Nuevo megaproyecto de lujo en Cartagena: lejos del ruido y en medio de la naturaleza

Cartagena se convirtió en el nuevo tablero donde se juega el futuro residencial del país. Gracias a su vocación turística, empuje económico y apuesta por la cultura y la tradición, la Heroica avanza como un destino indiscutible para invertir en el sector inmobiliario. El norte de la ciudad brilla por sus desarrollos a gran escala, que hoy comienzan a definir una manera distinta de habitar el territorio con más espacios, mejor planeación y una decidida apuesta por la calidad de vida.

En ese escenario aparece Refugio del Mar, un macroproyecto que responde a una ciudad que se expande hacia la vía al Mar. Su apuesta combina vivienda de baja densidad, cercanía a servicios esenciales y una relación abierta con el entorno natural, en un corredor que concentra algunas de las mayores expectativas de crecimiento y valorización de Cartagena.

Santorini es el primer proyecto de Refugio del Mar, un complejo urbanístico ubicado en el kilómetro 10 de la vía al Mar. Foto: Amarilo - API

“Con Refugio del Mar ofrecemos una alternativa de mejoramiento de calidad de vida a los cartageneros. Cuenta con un urbanismo planificado cercano a distintos comercios y espacios recreativos, colegios, hospitales, playas y otros lugares públicos, apoyando la expansión de Cartagena de forma ordenada”, explicó Roberto Moreno, presidente de Amarilo, firma que lidera el proyecto.

Ubicado en el kilómetro 10 de la vía al Mar, Refugio del Mar se estructura como una trama urbana que integra vivienda, servicios y espacios comunes, dando forma al concepto Ciudad dentro de la Ciudad.

Viviendas de alto nivel

Dentro de este imponente macroproyecto se construye Santorini, compuesto por viviendas de lujo con áreas que oscilan entre 130 y 181 metros cuadrados (los lotes más grandes de la zona), donde se privilegian la privacidad, la amplitud y la relación directa con la naturaleza. “Pensamos en quienes desean espacios más amplios, privados, exclusivos y con un estilo de vida más tranquilo, lejos del ruido, pero con excelente conexión a servicios”, detalló Roberto Moreno.

Diseñado para entrar en la categoría prémium por su concepto de clubhouse, Santorini cuenta con zonas comunes como sauna, social kitchen, splash pad, piscinas para adultos y niños, coworking, juegos infantiles, solárium y salones sociales, servicios que elevan el estilo de vida y la comodidad de sus residentes.

Sistema constructivo steel framing

La cercanía al mar introduce condiciones técnicas que inciden de manera directa en el diseño arquitectónico y en los sistemas constructivos. En respuesta a ese contexto, Santorini incorpora el uso de steel framingpo, una tecnología de ingeniería ampliamente utilizada en el mercado estadounidense y europeo, y co extendida en desarrollos residenciales de esta escala en el Caribe colombiano.

Las viviendas están construidas con una arquitectura moderna y de vanguardia, con diseños exclusivos y sostenibles a base de materiales resistentes a la corrosión. Foto: Amarilo - API

“Esto implica una arquitectura moderna y de vanguardia, con diseños exclusivos y sostenibles a base de materiales resistentes a la corrosión, con una gama de beneficios en durabilidad, resistencia estructural ante condiciones climáticas, aislamiento térmico y acústico, y eficiencia energética”, explicó el presidente de Amarilo. Agregó que estos elementos redundan en un ahorro considerable en el costo de los servicios públicos. Se trata de un sistema constructivo sobre estructuras de acero galvanizado liviano, que permite enfrentar de mejor forma variables como humedad, salinidad y altas temperaturas.

Si desea formar parte de este nuevo lanzamiento, comuníquese a los números 317 400 4041-318 356 9243, o visite www.amarilo.com.co/proyecto/santorini

*Contenido elaborado con apoyo de Amarilo