Nuevos paradigmas en el análisis de riesgo y crédito

Adicionalmente, un factor que cobrará mayor relevancia es la cercanía con el deudor, así como conocer información cualitativa que puede no verse reflejada en los estados financieros, como los alivios gubernamentales a los que ha accedido, las negociaciones de plazo que ha obtenido con sus acreedores, los pedidos de compra confirmados de sus clientes, las estrategias para optimizar su capital de trabajo y las líneas de crédito disponibles en bancos. Es decir, un análisis detallado de la empresa como un proyecto, más que un análisis financiero tradicional.

En este sentido, lo primero es evaluar en qué posición llegó la empresa a la cuarentena, si lo hizo fortalecida o con signos de debilidad que la hacen más vulnerable a sucumbir ante el impacto de la pandemia. Luego, es necesario entender que los indicadores tradicionales de crecimiento y rentabilidad no serán un factor común.

Pero a pesar de la situación, Esteban Ospina, jefe de Riesgos de la Aseguradora de Crédito Solunion Colombia, explica que la economía no puede detenerse, y en el proceso de reactivación el acceso al crédito será clave.

El mundo entero está duramente golpeado por el efecto que produjo la pandemia en la economía. Y Colombia, por supuesto, no es la excepción. La realidad muestra que, para muchos sectores, a pesar de las estrategias y decisiones tomadas por el gobierno, el panorama en el corto y mediano plazo no es el más alentador. De hecho, la gravedad es tan aguda que desde ya se prevé un incremento en los riesgos de insolvencia y liquidación de las empresas.

¿Está fluyendo el crédito para reactivar la economía?

Es muy común encontrar esta frase circulando por las empresas, y más en esta época: “Un banquero es alguien que te presta un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve”. En nuestro caso, no somos banqueros, pero nos dedicamos al análisis y cobertura de los créditos empresariales. Somos conscientes de que el crédito es un círculo virtuoso que hace mover la economía y, sin este, no tendremos una reactivación como necesitamos. Esto implica que el crédito se sigue otorgando a pesar de las circunstancias, pero con una tarea adicional que supone conocer en detalle la empresa deudora, y no solo quedarse en unas hojas de balance y estado de resultados que, hoy, pueden decir poco del presente y futuro de la empresa.

El año pasado aseguró operaciones de crédito entre proveedor - cliente por $17 billones y US$1.872 millones en ventas al exterior, lo cual muestra la relevancia que el crédito empresa - empresa tiene en la economía, además del crédito tradicional otorgado por entidades bancarias, cooperativas financieras y compañías de financiamiento.