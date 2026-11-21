Durante décadas, Patricia Janiot entrevistó a presidentes, cubrió conflictos internacionales y presentó noticias para el público de habla hispana. Su trayectoria en CNN en Español y Univision la convirtió en un rostro familiar del periodismo latinoamericano. Hoy esa experiencia tiene una función más íntima: ayudar a personas mayores a contar su vida ante una cámara y dejar ese testimonio a sus familias. Ese es el propósito de Life Memories, su proyecto de documentales privados.

La iniciativa nació en su círculo más cercano. Janiot entrevistó a su madre cuando tenía 75 años en torno a su experiencia como inmigrante, sus recuerdos y la vida en familia. La grabación se convirtió en un registro que sus hijos y nietos conservan. El éxito de esa entrevista fue tal que su padre quiso hacer algo parecido, pero murió antes de que pudieran lograrlo. “Pensé que tenía tiempo para grabarlo, pero me equivoqué y no sabes cómo me arrepiento”, recordó la periodista.

De esa entrevista pendiente nació un proyecto que reúne su oficio como entrevistadora con la producción audiovisual que la convirtió en un rostro notable. En Life Memories, los protagonistas cuentan sus recuerdos, desafíos, lecciones de vida y consejos en primera persona, acompañados por fotografías, videos y documentos de su archivo personal. A diferencia de un libro, que aun con la ayuda de un escritor tarda meses o años en completarse, el formato audiovisual es mucho más poderoso porque, además de los hechos, conserva la imagen, la voz y la personalidad de los protagonistas, creando una conexión emocional irremplazable con la familia. “Todos tenemos una historia que contar. Qué mejor que cada quien cuente la suya, en su propia voz, con sus propios recuerdos. Es una oportunidad maravillosa para hablarle al futuro, para inspirar a las próximas generaciones y de alguna manera pasar a la inmortalidad en la memoria de la familia”, dijo Janiot.

La metodología es sencilla. Después de que el cliente llena un formulario inicial, Patricia conversa con este para conocer su historia. Luego se reúnen los materiales de archivo y se prepara un cuestionario que permite al protagonista pensar qué quiere compartir con los suyos para la posteridad. La entrevista puede realizarse presencialmente o a través de una videollamada, con un equipo de grabación junto al personaje. Ambas modalidades cuentan con la dirección general de la periodista, quien es experta en narrativa audiovisual gracias a su trayectoria frente a las cámaras durante décadas.

La producción contempla dos días de rodaje, imágenes de lugares significativos y testimonios de familiares o amigos. El resultado es un documental de una hora y un tráiler. La edición está prevista en ocho semanas después de la grabación y la recepción de los materiales. Además, el cliente puede solicitar cambios antes de recibir la versión definitiva del documental privado, convirtiéndose también en editor de su propia memoria.

En síntesis, son producciones con lenguaje cinematográfico destinadas al archivo personal y familiar. No importa si los protagonistas han tenido una vida sencilla o extraordinaria, especialmente si son fundadores de empresas familiares. Sus testimonios son un puente de valores y propósitos que une a diferentes generaciones. De esta manera, la experiencia de Janiot, al guiar el relato con preguntas, está al servicio de historias y conversaciones que hijos y nietos podrán atesorar y volver a escuchar para mantener vivas las memorias y preservar el legado personal y familiar.

Para conocer más de este servicio, visite Lifememories.video

*Contenido elaborado con apoyo de Patricia Janiot