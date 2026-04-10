¿Por qué estudiar en un colegio Colsubsidio? Estas son las ventajas para las familias

Colsubsidio fue fundada en 1957 con el propósito de generar oportunidades para el cierre de brechas sociales en Colombia. Casi siete décadas después, ese propósito sigue orientando cada uno de sus programas. En educación, esa convicción se materializó en un modelo pedagógico propio en cinco colegios Colsubsidio, estructurado sobre pilares como habilidades socioemocionales, pensamiento crítico, competencias investigativas, cultura bilingüe y apropiación digital.

Convencidos de su potencial transformador, Colsubsidio llevó este modelo al territorio en convenio con la Gobernación de Cundinamarca, entidades distritales y múltiples secretarías municipales de la región. Hoy, opera en 67 municipios y 11 localidades de Bogotá, atendiendo a más de 62.000 niños, niñas y jóvenes a través de los programas de Atención Integral a la Primera Infancia (para niños entre 0 a 6 años) y Jornada Escolar Complementaria (para estudiantes entre 6 a 16 años en colegios públicos).

El primer programa interviene en una brecha crítica: en Colombia, el 64 por ciento de los niños y niñas en primera infancia no accede a atenciones en salud, nutrición y educación inicial (Agenda 8 / MEN, 2024). Colsubsidio actúa en ese vacío a través de 109 jardines sociales y rurales, y preescolar integral en 160 colegios oficiales, siendo pionero en el enfoque de Disciplina Consciente en Bogotá y Cundinamarca, metodología que fortalece las interacciones entre adultos y niños para garantizar entornos favorables al desarrollo integral.

Los estudiantes de los colegios Colsubsidio desarrollan habilidades en tecnología e innovación. Foto: Colsubsidio - Laura Vanessa Quiñonez Duarte

Los resultados de 2025 confirman que el 82 por ciento alcanzó un nivel alto de desarrollo infantil, el 98 por ciento presentó estado nutricional adecuado y 25.067 familias participaron en corresponsabilidad familia-escuela. Además, 1.625 niños en situación de discapacidad, migración o afectación por conflicto recibieron atención con enfoques diferenciados.

El programa de Jornada Escolar Complementaria responde a otra brecha concreta: en el país, un estudiante de colegio público recibe 400 horas anuales menos de formación que uno privado (Decreto 0277/2025, MEN). El programa amplía ese tiempo para más de 25.000 estudiantes en cien instituciones de 30 municipios de Cundinamarca y 11 localidades de Bogotá, reduciendo cien de esas 400 horas de diferencia.

Opera en las modalidades de bilingüismo, ciencia y tecnología, formación artística, lectura y oralidad, y educación ambiental; e impulsa iniciativas como Chicas STEM-CILAB, un semillero donde 300 niñas de más de 20 municipios desarrollan competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas aplicadas a problemáticas reales de sus comunidades. En 2025, más de 1.000 estudiantes participaron en eventos nacionales e internacionales, entre ellos la World Robot Olympiad.

La educación global atraviesa una transformación profunda, donde desigualdad educativa, inteligencia artificial, economías verdes y demanda de habilidades socioemocionales redefinen lo que significa educar bien.

La OCDE, la Unesco y el WEF coinciden en que la formación integral es el motor para cerrar brechas y preparar personas para un mundo en cambio permanente. Atendiendo a estas tendencias, la empresa continúa fortaleciendo su modelo de atención a la primera infancia con apuestas como la atención diferencial por ciclos —de 0 a 2, de 3 a 6 años y a lo largo de la trayectoria escolar—, y un Sistema de Monitoreo y Evaluación con 138 instrumentos que mide contexto sociofamiliar, calidad educativa y resultados en competencias, para tomar decisiones basadas en datos.

*Contenido elaborado con apoyo de Colsubsidio