Productos de Aseo 1A: el negocio colombiano que llegó a Walmart y ya exporta a siete países

Para una empresa colombiana que comenzó hace 20 años fabricando traperos de algodón, tener presencia en siete países de América representa un salto importante. Productos de Aseo 1A nació como un emprendimiento familiar en Bogotá y ahora busca expandirse por los mercados internacionales. Uno de los ejemplos de esa apuesta es Puerto Rico, donde sus productos llegan a Walmart a través de un distribuidor. Las exportaciones representan cerca del 20 por ciento de las ventas de la compañía.

El objetivo hacia adelante, según Sandra Briceño, gerente general de Productos de Aseo 1A, es ampliar esa presencia internacional, sin descuidar el mercado colombiano. El caso de Puerto Rico refleja esta estrategia.

Para Productos de Aseo 1A, participar en este tipo de canales representa la oportunidad de llevar su producción a nuevos consumidores y fortalecer su experiencia en mercados internacionales. El camino hasta aquí comenzó el 28 de septiembre de 2006, cuando la empresa inició operaciones con una estructura pequeña dedicada a fabricar traperos de algodón y distribuir otras líneas de productos de aseo. Su mercado inicial estaba concentrado principalmente en distribuidores y mayoristas.

Con el tiempo, la compañía dejó de ser solamente productora y distribuidora y comenzó a desarrollar sus propias marcas y a ampliar su capacidad productiva. Hoy cuenta con Cleaning 1A, enfocada en elementos de aseo para hogares y clientes profesionales; Doña Zully, especializada en productos líquidos, y Todoen Casa, mediante la cual busca llegar directamente al consumidor a través de la venta por catálogo.

Ese crecimiento la obligó a tomar decisiones asociadas a su infraestructura. Una de las más importantes fue trasladar la operación del barrio Santa Lucía, en Bogotá, a Mosquera, Cundinamarca, en 2018. La empresa necesitaba más espacio, personal y capacidad de inventario para atender a sus clientes, pero el cambio también implicó una inversión importante y mayores necesidades de flujo de caja.

Actualmente, 180 personas hacen parte de la organización. Para Sandra Briceño, mantener el carácter familiar de la compañía mientras crece es uno de los principales desafíos.

“Aunque hemos crecido, nos mantenemos como una empresa familiar y cercana. Detrás de cada producto hay personas, familias, proveedores, clientes y aliados que hacen parte de una cadena de valor que queremos seguir fortaleciendo”, explica.

La transformación también se ha trasladado a los procesos productivos. La compañía viene avanzando en la tecnificación y automatización para mejorar la productividad, optimizar recursos y reducir desperdicios. Al mismo tiempo, busca incorporar criterios ambientales en su producción.

Ahora, el reto es llevar ese proceso a una escala mayor. La compañía planea fortalecer su presencia en Colombia, buscar nuevos mercados internacionales, ampliar su portafolio y profundizar la automatización y digitalización de sus procesos.

Después de dos décadas, enfrenta un desafío distinto al de sus primeros años: convertir la experiencia acumulada en una plataforma para competir fuera del país, mientras conserva la estructura y los vínculos de una empresa que nació en familia. En este sentido, la apuesta es que los próximos mercados estén fuera de Colombia, pero sin perder el origen que la llevó tan lejos.

*Contenido elaborado con apoyo de Productos de Aseo 1A