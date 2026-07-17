Productos sencillos que impulsan el ahorro: el portafolio de este banco beneficia el patrimonio de sus usuarios

Históricamente Colombia no ha sido un país de ahorradores. Estimaciones de Asobancaria indican que cerca del 70 % de los colombianos gastan todo su ingreso mensual y que solo una pequeña parte de los trabajadores destina parte de su salario al ahorro. Este panorama limita la capacidad de las familias para enfrentar imprevistos, lograr metas financieras o construir un patrimonio a largo plazo.

Hoy, sin embargo, los hábitos de ahorro en el país vienen mostrando una evolución positiva. De acuerdo con Sergio Rojas, vicepresidente de Banca Minorista de BBVA Colombia, este año el sistema financiero ha logrado crecer un 18 % frente al año anterior. “Ahora las personas se están preocupando más por ahorrar”, señaló Rojas.

Parte de este comportamiento responde a una mayor oferta de servicios digitales y un mayor acceso a la información, lo que le permite a los usuarios ser más exigentes, buscar mejores rentabilidades y adquirir productos financieros que los acerquen a sus metas.

Al respecto, Rojas afirma que las entidades financieras son responsables de brindar una asesoría personalizada que responda a las necesidades reales de sus clientes. En BBVA, por ejemplo, la estrategia se ha enfocado en la creación de soluciones digitales, la educación financiera y el despliegue de una oferta personalizada que permita gestionar el dinero de forma sencilla.

Por ejemplo, para quienes hasta ahora comienzan su vida financiera el ahorro temprano es una gran oportunidad. “Entre más pronto inicien, es más probable que el retorno a largo plazo sea muy bueno gracias al interés compuesto”, indicó Rojas, quien luego explicó que “aparecen otros temas como la educación, la vivienda, la familia, los hijos o las inversiones”, para los que el ahorro es una herramienta fundamental.

Productos para cada perfil

Una de las grandes apuestas de BBVA ha sido impulsar la educación financiera. El propósito: que cada usuario conozca los beneficios y riesgos que existen dentro y fuera del sistema.

Algunas personas prefieren tener su dinero “debajo del colchón”, pensando que es un lugar más seguro o que así logran evitar las comisiones bancarias. Sin embargo, Rojas explica que esta estrategia ignora que “la inflación les hace perder poder adquisitivo cada mes”.

“Nos preocupamos porque los clientes tengan una buena educación financiera para que puedan construir un ahorro a largo plazo, maximizar su rentabilidad y aprovechar los distintos instrumentos de inversión que tenemos”, aseguró Rojas, quien hizo un llamado a analizar las oportunidades que hoy existen con una tasa de interés alta y el dólar en mínimos después de varios años.

“Hay que tener en cuenta que estamos en un ciclo de tasas de interés altas que probablemente van a seguir subiendo. Esto es una gran oportunidad para maximizar ganancias con productos como los CDT. El mercado incluso los está ofreciendo a un plazo de cuatro años, lo que permite saber el retorno a un plazo determinado”, añadió el experto.

Existen otros productos como la cuenta de ahorros tradicional o digital, que tiene 0 pesos en costo de administración, transferencias y retiros gratis mediante canales digitales usando la red de cajeros y corresponsales. También sobresale la cuenta de ahorro fijo, que permite rentabilizar el dinero a un plazo determinado desde 30 días, con tasas preferenciales y sin cuota de manejo, o el ahorro programado, diseñado para programar débitos automáticos periódicos con el fin de cumplir metas.

“Nos pone muy orgullosos tener a disposición de los clientes productos para construir un hábito y una cultura de ahorro”, agregó Rojas, quien destacó la Cuenta Meta, otro de los productos de BBVA que permite definir un objetivo específico, programar aportes automáticos y, al mismo tiempo, generar rendimientos.

Finalmente, BBVA cuenta con otros servicios como la cuenta de ahorro en dólares en Panamá, una opción que permite diversificar la moneda de ahorro, aprovechar oportunidades como la actual, con un dólar bajo, y generar una renta competitiva. La cuenta se abre 100 % digital desde la app BBVA. Además de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), en donde los clientes van a encontrar asesoría experta, dependiendo los objetivos y el perfil de riesgo.

En palabras de Rojas: “Es un gran momento para ahorrar”. El vicepresidente destacó todos los instrumentos disponibles del banco “para cumplir un propósito, tener tranquilidad, estabilidad y una mejor calidad de vida”, concluyó.

*Contenido elaborado con el apoyo de BBVA.