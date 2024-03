“Silicon Valley no es un lugar, es una mentalidad”: la historia de Wilder Zapata, visionario emprendedor en la industria fitness

No me gusta definirme como muy exitoso. Esa palabra, éxito... creo que hay que respetar cada una de esas etapas de forma humilde y aprender siempre. Uno no sabe, todo el tiempo van aprendiendo las personas, el maestro aparece cuando el alumno está preparado, entonces hay que permanecer humilde, siempre en un estado continuo de crecimiento, de aprendizaje, intentar las veces que sea necesario.

El simple hecho de estudiar también fue un emprendimiento porque fui la primera persona que estudió una carrera profesional por parte de papá y mamá. Nunca en mi familia hubo antes un profesional, yo fui la primera persona profesional en el circo familiar y era una obligación para mí. Yo me tracé el objetivo de ser un profesional, levantarme todos los días, compartir entre trabajos el fin de semana, como mesero o como bodeguero en almacenes de cadena, estudiar, mantener un buen promedio para poder tener becado, para no perder un semestre que era muy caro.

La gente piensa que Silicon Valley es un lugar y no, es una mentalidad , y Action Black es un producto que está rompiendo paradigmas no solamente en la industria deportiva sino en el hospitality, en el entretenimiento.

Nosotros creamos una categoría porque no somos un gimnasio, incluso nuestro eslogan es “We are not a fucking gym”, porque tenemos una marca fresca y disruptiva, y no queremos que nos confundan con eso, decidimos hacer una cosa distinta. Decidimos cambiar las reglas del juego y lo estamos haciendo porque los resultados lo están mostrando.