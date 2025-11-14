Smart Assistance: soluciones avanzadas para mantenimiento predictivo

Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas es mantener sus equipos funcionando al máximo potencial. Los mantenimientos, reemplazo de piezas y calibración de acuerdo a nuevas normativas, entre otras actividades, pueden representar pérdidas de tiempo y recursos que impactan la productividad de las compañías. Por esa razón,Organización Terpel S.A. ha desarrollado Smart Assistance, un servicio integral que optimiza la productividad, mejora el rendimiento, reduce los costos de mantenimiento y aumenta la confiabilidad de los equipos industriales, a través de sus cuatro programas.

Con la idea de construir un mundo MÁS SMART, este enfoque combina innovación, tecnología, experiencia y resultados a través de cuatro programas que atienden las distintas necesidades de las empresas. En primer lugar, Fluid Analysis ofrece análisis predictivos de lubricantes, grasas, refrigerantes y combustibles en su Centro de Innovación y Tecnología, donde con más de 3 mil metros cuadrados y los equipos más modernos del mercado realiza análisis . Con este servicio es posible prevenir fallas, optimizar recursos y aumentar la confiabilidad de los equipos industriales.

En segundo lugar, el servicio Predictive Diagnostics integra analítica avanzada y monitoreo remoto para identificar patrones y anticipar problemas. Como resultado, se produce una reducción de costos porque se minimiza el mantenimiento correctivo, se logra mayor seguridad por medio de la anticipación de riesgos y se posibilitan planeaciones eficientes a través de la optimización de los procesos.

En tercer lugar, a través de Fluid Care Solutions, se asegura la limpieza de los fluidos y mayor vida útil de los equipos que son esenciales para mantener la continuidad de las operaciones. Así se garantiza la reducción de reemplazo de fluidos y componentes, lo que deriva en una vida útil prolongada. También favorece la eficiencia operativa con equipos funcionando a niveles óptimos y se minimiza el desperdicio de recursos.

En cuarto lugar, con Field Engineering los expertos de Smart Assistance ofrecen inspecciones, auditorías y consultorías técnicas para garantizar operaciones más productivas. Con este servicio es posible cumplir las exigencias normativas, obtener soluciones personalizadas diseñadas especialmente para cada negocio y alcanzar una mayor productividad a través de la identificación de áreas claves de mejora.

Gracias a esta oferta de servicios, Smart Assistance se convierte en el aliado estratégico para empresas de diferentes tamaños y sectores económicos. Tecnología avanzada y acreditada internacionalmente, soluciones adaptadas a los retos de cada industria y resultados tangibles que reducen costos y aumentan el desempeño se combinan para generar una propuesta que garantiza la excelencia operacional de sus clientes.