Seguridad

Tecnología contra el crimen: el Valle del Cauca fortalece su sistema de vigilancia

Con 292 cámaras conectadas y monitoreo permanente, se busca mejorar la respuesta de las autoridades frente a la delincuencia.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 4:58 p. m.
El Valle del Cauca puso en marcha una de sus principales apuestas tecnológicas para enfrentar el deterioro del orden público: el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), un sistema que funciona las 24 horas del día monitoreando en tiempo real la criminalidad en el departamento.

Desde este centro, ubicado en el municipio de Buga, autoridades vigilan el accionar de bandas criminales y grupos armados, con el objetivo de reaccionar de manera inmediata ante cualquier situación que amenace la tranquilidad de los ciudadanos.

La iniciativa integra a diferentes municipios en una sola red de monitoreo que permite visualizar en pantallas la situación de seguridad y coordinar respuestas rápidas con la fuerza pública. El proyecto se ha financiado con recursos del departamento y con la tasa de seguridad que aportan ciudadanos de estratos 4, 5 y 6, además del sector comercial y empresarial, que han sido clave para fortalecer las capacidades operativas del sistema.

Así será el protocolo de seguridad de Bogotá para las elecciones del 8 de marzo: Ley seca y PMU en las 20 localidades

El CGES también cuenta con el apoyo de gremios productivos, como el avícola, que participan activamente en la entrega de información a las autoridades para enfrentar delitos que afectan al sector. Empresarios y representantes de distintos sectores han visitado el centro para conocer el funcionamiento de esta infraestructura tecnológica que articula vigilancia, inteligencia y coordinación institucional en materia de seguridad.

