Tecnología y medicina estética: cuidar la piel más allá de la cirugía

Las manchas que aparecen con el paso del tiempo, la pérdida de firmeza, las marcas de expresión, las cicatrices que permanecen después del acné o los cambios en el contorno corporal son algunas de las razones por las que una persona puede buscar alternativas para cuidar su apariencia. Sin embargo, no todas las necesidades requieren una intervención quirúrgica. En muchos casos, existen tratamientos médicos no invasivos o mínimamente invasivos que permiten atender condiciones específicas de la piel o complementar un plan de cuidado más amplio.

Bienestar integral: el nuevo paradigma de la belleza

Esta es una de las premisas que orienta el trabajo del cirujano plástico Andrés Durán y que se extiende a The Spa by Dr. Andrés Durán, con sedes en Bogotá y Barranquilla. Allí, la medicina estética no quirúrgica forma parte de una propuesta que busca ofrecer alternativas de acuerdo con las características, los antecedentes y las expectativas de cada paciente. La valoración individual permite establecer qué tratamiento puede ser pertinente, cuáles son sus alcances y cuándo es necesario considerar otro tipo de procedimiento.

En entrevista con SEMANA, Durán, especialista en cirugía estética y reconstructiva, explicó que la medicina estética actual debe entenderse desde el bienestar integral y no únicamente desde los cambios físicos. “Belleza no solo se asocia a un estereotipo físico. Se trata de una conexión entre la nutrición, el ejercicio, la calidad del sueño y la salud emocional”, afirmó.

Tratamientos según las necesidades de cada paciente

En The Spa by Dr. Andrés Durán esta visión se traduce en distintas alternativas tecnológicas y terapéuticas. La elección depende de la condición que se quiera tratar, el estado de la piel y la valoración médica. No se trata de aplicar todos los procedimientos disponibles, sino de identificar cuáles pueden aportar a las necesidades particulares de cada persona.

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Por ejemplo, cuando existen irregularidades en el contorno corporal o fibrosis, una de las alternativas que puede evaluarse es la terapia enzimática. Esta utiliza enzimas específicas que intervienen en determinados procesos biológicos y se emplea en medicina estética para abordar algunas alteraciones del tejido.

Cuando la preocupación está relacionada con la pérdida de firmeza y los cambios en la estructura de la piel, la bioestimulación de colágeno puede ser otra opción. Productos como Sculptra y Radiesse buscan estimular la producción natural de colágeno, recuperar parte del volumen facial perdido, mejorar la apariencia de pliegues, definir determinados contornos y favorecer la firmeza; los resultados son progresivos, dependen del producto utilizado, la zona tratada y las características individuales del paciente.

Las alteraciones de textura, las cicatrices de acné y algunas arrugas finas, por su parte, pueden requerir tecnologías orientadas a la renovación cutánea. En estos casos, el láser CO₂ fraccionado permite generar estímulos controlados en la piel para favorecer su renovación y la remodelación del colágeno. Su indicación depende de la condición que se busca tratar y de la evaluación de cada paciente.

Algo similar ocurre con Stellar M22, una plataforma que integra diferentes tecnologías, entre ellas la luz pulsada intensa. Esta puede utilizarse para tratar determinadas manchas solares, enrojecimiento y lesiones vasculares, así como algunas manifestaciones del fotoenvejecimiento. La selección de la tecnología y sus parámetros requiere considerar el diagnóstico y el tipo de piel.

La belleza de ser uno mismo

La propuesta también contempla la sueroterapia intravenosa, que consiste en administrar líquidos y, según la formulación, vitaminas y minerales directamente al torrente sanguíneo. Su utilización debe responder a necesidades clínicas específicas y a una evaluación que determine su pertinencia.

Una valoración que va más allá de la piel

Más allá de los equipos y procedimientos disponibles, uno de los aspectos centrales de esta propuesta es comprender al paciente de manera integral. Para Durán, la valoración no se limita a identificar una preocupación estética: también implica revisar antecedentes, conocer la composición corporal y considerar los hábitos de nutrición y cuidado que pueden incidir en el bienestar de cada persona.

Esta información permite construir un abordaje más individualizado y definir qué alternativas tienen sentido en cada caso. También ayuda a entender que el cuidado no termina con un procedimiento. El acompañamiento antes, durante y después de los tratamientos hace parte de un proceso continuo, en el que las necesidades pueden cambiar y las recomendaciones deben responder a esa evolución.

Así, The Spa by Dr. Andrés Durán reúne tratamientos no quirúrgicos para quienes buscan atender condiciones específicas de la piel y el cuerpo, así como alternativas que pueden complementar los resultados de una intervención quirúrgica. La apuesta es integrar la experiencia médica, la tecnología y el acompañamiento para promover resultados naturales y una visión del bienestar integral que va más allá de la apariencia.