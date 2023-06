The Elser Hotel: la puerta de entrada al fenómeno deportivo de Miami

Ubicado en el corazón de Miami, The Elser Hotel and Residences es el lugar preferido de los mejores atletas. Con la noticia de la llegada de Messi al Inter Miami y la elección de la ciudad como sede de la Copa del mundo, es momento de ser parte de uno de los principales mercados de inversión.

Miami, la vibrante ciudad conocida por sus hermosas playas, animada vida nocturna y una floreciente cultura deportiva, se encuentra ahora en la cumbre de una nueva era. Seleccionada para ser la ciudad anfitriona de la Copa del Mundo, la Fórmula 1 y ahora el traslado de Lionel Messi al Inter Miami, se convertirá en el epicentro del mundo del deporte. A medida que crece la emoción, un lugar se destaca como la elección perfecta para alojarse: The Elser Hotel and Residences.

La noticia de que Lionel Messi se unió al Inter Miami ha conmocionado a toda la comunidad deportiva. Mientras el cinco veces ganador del Balón de Oro se prepara para dejar su huella en los Estados Unidos, Miami se ha convertido en un punto focal para los entusiastas del deporte de todo el mundo. Este suceso representa una excelente oportunidad a los compradores que buscan invertir en bienes raíces, especialmente estratégicamente posicionados como The Elser.

Ubicado en el corazón de Miami, The Elser Hotel and Residences ya se ha ganado una reputación como la residencia preferida de los mejores atletas. Jugadores del Miami Heat como Duncan Robinson, Kyle Lowry, Tyler Herro y Victor Oladipo han elegido a The Elser como su hogar lejos del hogar. Este respaldo de figuras deportivas de renombre subraya el compromiso del hotel por brindar un nivel de lujo y comodidad sin igual.

La presencia de estos valiosos atletas en The Elser no solo realza su atractivo, también lo convierte en una oportunidad de inversión de primera. Los latinoamericanos, en particular, se sienten atraídos por la magnética escena deportiva de Miami y las perspectivas que ofrece. Como la ciudad se está convirtiendo rápidamente en una sede de eventos deportivos internacionales, invertir en propiedades como The Elser es una decisión acertada.

Daiana Quiceno, vicepresidenta de ventas de The Elser, comparte su entusiasmo, afirmando que “la llegada de la industria del deporte a Miami ha generado una gran emoción y una gran energía en la ciudad. Los estrechos vínculos de The Elser con los jugadores del Miami Heat y la perspectiva de recibir a más atletas de alto nivel sin duda elevarán nuestro perfil”.

Alejandra Castillo, vicepresidenta de ventas en The Elser, hace eco de este sentimiento y enfatiza la ventaja única que ofrece The Elser: “Miami siempre ha sido un imán para los latinoamericanos, y con el auge de la industria del deporte, estamos presenciando un aumento en el interés de nuestra clientela latinoamericana. La ubicación privilegiada de The Elser, junto con su reputación como residencia preferida de los atletas, lo convierte en una atractiva oportunidad de inversión para los inversionistas en busca de una parte del paraíso deportivo de Miami”.

The Elser Hotel and Residences tiene estudios y residencias de 1, 2 y 3 dormitorios con lujosas amenidades, servicios de categoría mundial y una ubicación estratégica. Si usted es un entusiasta de los deportes en busca de la mejor experiencia o un inversionista a la caza de una oportunidad lucrativa, The Elser Hotel and Residences lo invita a ser parte de la magia, donde los deportes, el lujo y las oportunidades de inversión se entrelazan perfectamente. Este es el momento de unirse al renacimiento deportivo de Miami, y The Elser es su puerta de entrada a una experiencia extraordinaria.

