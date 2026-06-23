Tiguan MHEV, el nuevo SUV con el que Volkswagen inicia su era híbrida en Colombia

La transición hacia vehículos con tecnologías de electrificación sigue ganando terreno en Colombia. Ahora Volkswagen dio un paso que marca un nuevo capítulo para la marca con la llegada del Tiguan MHEV, el primer modelo híbrido ligero que comercializará en el mercado nacional.

El lanzamiento convierte a Colombia en el primer escenario regional para el debut de la tecnología eTSI de 48 voltios, una decisión que, según la compañía, responde al posicionamiento que ha alcanzado el país dentro de América Latina y a la creciente apertura de los consumidores hacia nuevas alternativas de movilidad.

Producido en Wolfsburgo, Alemania, el nuevo SUV incorpora un sistema híbrido ligero basado en un motor turbo de 1,5 litros, capaz de desarrollar 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DSG de siete velocidades.

La llegada de este modelo también representa el inicio formal de la estrategia de electrificación de Volkswagen en Colombia, en momentos en que la industria automotriz acelera la incorporación de tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de combustible.

Más allá de la motorización, el vehículo incorpora una fuerte apuesta por la digitalización. Entre sus principales novedades se encuentran una pantalla central de 15 pulgadas, sistema Head-Up Display y el asistente inteligente IDA, que integra inteligencia artificial para gestionar diversas funciones mediante comandos de voz conversacionales.

La marca también reforzó el equipamiento de seguridad con sistemas de asistencia al conductor como monitoreo de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, alerta de tráfico cruzado posterior, cámara de visión periférica de 360 grados y asistencia de parqueo.

La marca también reforzó el equipamiento de seguridad con sistemas de asistencia al conductor como monitoreo de punto ciego, frenado autónomo de emergencia y alerta de tráfico cruzado posterior. Foto: Volkswagen - API

El lanzamiento llega en una única configuración, la versión R-Line, considerada la más equipada y exclusiva del portafolio de Volkswagen. El modelo estará disponible en nueve colores con un precio de lanzamiento de 166.990.000 pesos.

Sin embargo, el anuncio trasciende la llegada de un nuevo vehículo. Para la compañía, el Tiguan MHEV se convierte en la puerta de entrada a una estrategia regional más amplia que contempla el desarrollo y comercialización de tecnologías híbridas y electrificadas durante los próximos años.

La apuesta hace parte de un plan respaldado por inversiones cercanas a los 3.700 millones de dólares en América del Sur y que contempla la llegada de 21 nuevos vehículos a la región, varios de ellos con tecnologías electrificadas. De esta manera, el nuevo Tiguan se convierte en el primer paso visible de una transformación que busca redefinir la oferta de movilidad de la marca en Colombia.

El Tiguan MHEV se convierte en la puerta de entrada a una estrategia regional más amplia que contempla el desarrollo y comercialización de tecnologías híbridas y electrificadas. Foto: Volkswagen - API

El lanzamiento estuvo acompañado por una campaña desarrollada en Colombia que retoma el origen del nombre Tiguan. Según Paula Garzón, gerente de mercadeo de Volkswagen Colombia, “el concepto de nuestra campaña, ‘El increíble híbrido que siempre esperaste’, cobra vida a través de un ADN único.

Desde el origen de su nombre: ‘Tiguan’ es la mezcla de las palabras tigre, que representa la fuerza del vehículo, e iguana, que representa su adaptabilidad. Así, los activos y piezas de esta campaña nos cuentan la historia de un Tiguan que siempre fue híbrido. El nuevo Tiguan Mild Hybrid es la evolución de esa esencia, reflejando la potencia y la adaptabilidad que hoy son parte de nuestra vida híbrida", concluyó.

Para conocer más sobre el nuevo SUV Tiguan, visite Nuevo Tiguan MHEV

*Contenido elaborado con apoyo de Volkswagen Colombia