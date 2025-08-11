Titán Plaza, en el Top 10 de los más potentes de Suramérica

El centro comercial Titán Plaza de Bogotá fue reconocido en el Top 10 de los centros comerciales más potentes de Suramérica, según un informe de Mall & Retail. Se trata de un estudio especializado en el sector de centros comerciales y comercio minorista, impulsado por el CEO y ejecutivo colombiano Leopoldo Vargas Brand, asesor de desarrolladores en estructuración de proyectos inmobiliarios comerciales.

Vargas Brand explica que este ranking, basado en las ventas por metro cuadrado, resalta a los complejos comerciales más productivos y destaca que cuatro de los diez centros comerciales más potentes de Sudamérica están en Colombia. Esto demuestra, a su juicio, el dinamismo y el espíritu emprendedor colombiano.

Lo que hace especial a este centro comercial es mucho más que sus cifras, según la publicación de Mall & Retail: “Un aspecto clave es el atractivo general del centro comercial y su capacidad para generar tráfico constante. La marca del mall, su reputación, la mezcla comercial y las experiencias que ofrece juegan un papel fundamental en la decisión del consumidor para visitarlo”.

Apunta que Titán Plaza también brilla por las experiencias innovadoras: con 46,5 millones de visitas al año, es el centro comercial de mayor tráfico del país, que lo convierte en un epicentro de vida en el que cada espacio está diseñado para ofrecer una oferta diversificada que va desde las mejores tiendas y opciones gastronómicas, hasta entretenimiento de vanguardia y espacios para eventos.

Cada año, Titán Plaza realiza 600 eventos, entre ellos la exposición Tierra de titanosaurios, con dinosaurios animatrónicos e interactivos a escala, que recibe la visita de más de 8 millones de personas durante dos meses, según cifras del centro comercial.

Además, tiene 8.000 metros cuadrados de terrazas con fuentes interactivas, de los cuales 3.254 metros cuadrados son áreas verdes, que destaca al centro comercial por su gestión ambiental, merecedora de algunos reconocimientos. El último de ellos es la certificación Edge (Excellence in Design for Greater Efficiencies), por su desempeño ambiental en eficiencia energética, consumo de agua y utilización de materiales.