Universidad de Boyacá, 46 años como pionera de la educación regional

La Universidad de Boyacá se ha consolidado como una institución pionera en la ampliación de la oferta educativa en el departamento. Desde su creación oficial hace 46 años, ha permitido que miles de jóvenes accedan a formación profesional sin asumir los elevados costos de trasladarse a otras regiones del país. Para su rectora, Dra. Rosita Cuervo Payeras, este ha sido uno de los aportes sociales más significativos de la institución: “Muchas familias no podían enviar a sus hijos a estudiar fuera. La universidad nació para darles esa oportunidad y por eso otorgamos becas a los mejores bachilleres y a los mejores estudiantes cada semestre”.

Ese norte ha conducido a la consolidación de un modelo educativo que hoy cuenta con 21 programas de pregrado, distribuidos en seis áreas del conocimiento —ciencias de la salud, ingenierías, ciencias jurídicas y sociales, ciencias administrativas y contables, arquitectura y diseño, y ciencias humanas— además de una robusta oferta de posgrados, que incluye especializaciones, maestrías y próximamente doctorados.

El esfuerzo institucional también se ha reflejado en que más del 50 por ciento de los programas de pregrado cuentan con acreditación de alta calidad otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación y acreditación internacional RIEV, tanto institucional como de programas. “Queríamos demostrarle a la comunidad que podemos competir con los mejores”, señaló la señora rectora.

Con 6.000 estudiantes activos y más de 26.000 egresados, la institución también ha contribuido al desarrollo de capacidades científicas en la región. Su apuesta por la investigación la ha llevado a consolidar grupos reconocidos por Minciencias en categorías A1, A y B, apoyados por un cuerpo profesoral altamente formado: 100 doctores y 150 magísteres, financiados en gran parte con recursos propios. Fruto de este trabajo, en el 2025 la Universidad obtuvo tres patentes otorgadas por la Superintendencia de Industria y Comercio

Impacto social y oferta cultural

La proyección social es un pilar fundamental para la Universidad de Boyacá. En 18 barrios de Tunja, más de 600 personas han participado en programas comunitarios. Estas iniciativas se replican también en Sogamoso, donde la universidad opera cinco programas.

Además, su Museo de Arte y Cultura, con 400 obras originales adquiridas a lo largo de décadas, se ha convertido en un referente para estudiantes y colegios de la región.

En materia de innovación académica, desarrolla dos programas —un pregrado y una maestría— en inteligencia artificial. En salud, trabaja en la consolidación de nuevas especialidades médicas en neurología, ortopedia, pediatría y medicina interna, áreas críticas por el déficit de talento humano en el país.