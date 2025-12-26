Educación

Visión innovadora, la clave del modelo educativo de Esic para formar profesionales del futuro

Elegir universidad es una decisión estratégica. Por ello, Esic, Escuela de Marketing y Negocios Digitales, ofrece un modelo académico que se conecta con las necesidades reales de las empresas y del entorno productivo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 12:31 a. m.
Esic, una escuela de origen español con 60 años de historia, que tiene sede en Medellín desde hace cuatro años
Esic, una escuela de origen español con 60 años de historia, que tiene sede en Medellín desde hace cuatro años Foto: ESIC/ A.P.I

Hoy, cuando un estudiante decide dónde formarse, la elección de la universidad va mucho más allá del nombre o la tradición. Se evalúa la experiencia completa, las competencias que se desarrollan, la forma de aprender a través de proyectos, casos reales, retos concretos y el nivel de conexión con el mundo ‘real’.

Con un modelo académico especializado en marketing, negocios digitales y dirección empresarial, Esic, una escuela de origen español con 60 años de historia, que tiene sede en Medellín desde hace cuatro años, cuenta con 252 estudiantes activos en programas de pregrado como Digital Business y Dirección de Marketing Global en la capital antioqueña. 230 estudiantes se han graduado de los programas de posgrado y 141 continúan activos en másteres como Digital Business, Digital Marketing y Customer Experience, áreas que hoy transforman a las empresas en carreras con aras al futuro.

Este crecimiento les permite proyectar un aproximado de 452 estudiantes para 2026, con la primera promoción de pregrado graduándose en julio. Para 2029 se calcula que cerca de 1.000 estudiantes harán parte de sus programas, centrados en un crecimiento planificado, orientado por estándares académicos internacionales.

La conexión con el entorno empresarial es uno de los pilares del modelo. Durante 2025, cerca de 3.000 participantes hicieron parte de programas diseñados a la medida para organizaciones de alto nivel, mientras que los programas ejecutivos completaron cuatro cohortes con 198 estudiantes.

Contenido en colaboración

Ely Café llega al Centro Histórico de Cartagena y consolida su expansión en la ciudad

Contenido en colaboración

SEMANA consolida su transformación como plataforma de contenidos y experiencias

Contenido en colaboración

La importante inversión de MinEducación, con el apoyo de Findeter, para renovar 10 sedes educativas en los territorios más olvidados

Contenido en colaboración

Comunidad Musas: mujeres que transforman las empresas desde el liderazgo consciente

Contenido en colaboración

¿Cómo mejorar los resultados comerciales de las empresas? La clave está en la prospección B2B

Contenido en colaboración

Con la estrategía ‘Cali no es un cenicero’, la ciudad avanza en la correcta disposición de colillas de cigarrillo

Contenido en colaboración

NAIO Palomino: inversión fraccionada en un destino que combina lujo, naturaleza y comunidad

Visión CEO

“El emprendimiento sostenible requiere del concurso de todos los talentos”

Opinión

¿Y si regulamos el uso de las pantallas en las instituciones educativas antes de que sea demasiado tarde?

Contenido en colaboración

Universidad ECCI obtiene la certificación ISO 9001: así refuerza su apuesta por la innovación académica

Estas formaciones ejecutivas incluyen una semana de inmersión académica en España, fortaleciendo la exposición internacional y el contacto directo con dinámicas empresariales globales. A esto se suman los programas de alto nivel desarrollados específicamente para cada organización, en los que se diseñan contenidos según las necesidades particulares de la empresa y de los equipos participantes, con duraciones variables. En 2025, este modelo se implementó con compañías como Bancolombia, Grupo Uribe, Colcafé, Essity, ISA, Inteia, Internexa, Flórez El Capiro, Grupo Bios y Arclad, reforzando la articulación entre formación académica y retos reales del sector productivo.

El aprendizaje también se extiende a nuevos formatos en el entorno digital. Iniciativas como Re-Think, con 30 episodios de podcast en su primera temporada, y LEVEL UP, con cuatro cursos al aire que han formado a cerca de 320 estudiantes en inteligencia artificial aplicada, fortalecen una cultura de aprendizaje continuo y actualizado.

“Para mí, la fortaleza de Esic está en haber entendido que hoy la educación no se trata solo de enseñar, sino de demostrar impacto. Apostamos por un modelo exigente, especializado y conectado con la realidad de las empresas, donde el crecimiento es una consecuencia natural del rigor académico, la cercanía con el entorno empresarial y una visión de futuro”, afirma Juan Esteban Jaramillo, presidente de Esic Medellín.

Mas de Contenido en colaboración

Esic, una escuela de origen español con 60 años de historia, que tiene sede en Medellín desde hace cuatro años

Visión innovadora, la clave del modelo educativo de Esic para formar profesionales del futuro

Ely Café - API

Ely Café llega al Centro Histórico de Cartagena y consolida su expansión en la ciudad

Tras más de cuatro décadas como referente del periodismo nacional, la revista ha evolucionado hacia una plataforma integral de contenidos que combina información, formatos digitales, experiencias presenciales y nuevas narrativas para responder a los cambios culturales y de consumo de las audiencias.

SEMANA consolida su transformación como plataforma de contenidos y experiencias

.

La importante inversión de MinEducación, con el apoyo de Findeter, para renovar 10 sedes educativas en los territorios más olvidados

Alejandra Torres, CEO y fundadora de la Academia Musas en un encuentro de Musas Emprende.

Comunidad Musas: mujeres que transforman las empresas desde el liderazgo consciente

La prospección es un asunto estratégico, pues más que buscar nuevos contactos, se trata de alimentar el embudo de ventas con oportunidades reales y calificadas.

¿Cómo mejorar los resultados comerciales de las empresas? La clave está en la prospección B2B

En Cali se retiraron, durante cinco meses, 28.000 colillas de cigarrillo con el plan 'Cali No es un Cenicero'

Con la estrategía ‘Cali no es un cenicero’, la ciudad avanza en la correcta disposición de colillas de cigarrillo

El proyecto Naio se posiciona como una alternativa de inversión en un destino de alto potencial.

NAIO Palomino: inversión fraccionada en un destino que combina lujo, naturaleza y comunidad

David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías

Fitch Ratings asciende a positiva la perspectiva a largo plazo de FGA Fondo de Garantías

El Grupo Altum no solo presta servicios: los convierte en sistemas de información.

Grupo Altum: la multinacional colombiana que convirtió los servicios en una estrategia empresarial