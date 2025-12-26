Visión innovadora, la clave del modelo educativo de Esic para formar profesionales del futuro

Hoy, cuando un estudiante decide dónde formarse, la elección de la universidad va mucho más allá del nombre o la tradición. Se evalúa la experiencia completa, las competencias que se desarrollan, la forma de aprender a través de proyectos, casos reales, retos concretos y el nivel de conexión con el mundo ‘real’.

Con un modelo académico especializado en marketing, negocios digitales y dirección empresarial, Esic, una escuela de origen español con 60 años de historia, que tiene sede en Medellín desde hace cuatro años, cuenta con 252 estudiantes activos en programas de pregrado como Digital Business y Dirección de Marketing Global en la capital antioqueña. 230 estudiantes se han graduado de los programas de posgrado y 141 continúan activos en másteres como Digital Business, Digital Marketing y Customer Experience, áreas que hoy transforman a las empresas en carreras con aras al futuro.

Este crecimiento les permite proyectar un aproximado de 452 estudiantes para 2026, con la primera promoción de pregrado graduándose en julio. Para 2029 se calcula que cerca de 1.000 estudiantes harán parte de sus programas, centrados en un crecimiento planificado, orientado por estándares académicos internacionales.

La conexión con el entorno empresarial es uno de los pilares del modelo. Durante 2025, cerca de 3.000 participantes hicieron parte de programas diseñados a la medida para organizaciones de alto nivel, mientras que los programas ejecutivos completaron cuatro cohortes con 198 estudiantes.

Estas formaciones ejecutivas incluyen una semana de inmersión académica en España, fortaleciendo la exposición internacional y el contacto directo con dinámicas empresariales globales. A esto se suman los programas de alto nivel desarrollados específicamente para cada organización, en los que se diseñan contenidos según las necesidades particulares de la empresa y de los equipos participantes, con duraciones variables. En 2025, este modelo se implementó con compañías como Bancolombia, Grupo Uribe, Colcafé, Essity, ISA, Inteia, Internexa, Flórez El Capiro, Grupo Bios y Arclad, reforzando la articulación entre formación académica y retos reales del sector productivo.

El aprendizaje también se extiende a nuevos formatos en el entorno digital. Iniciativas como Re-Think, con 30 episodios de podcast en su primera temporada, y LEVEL UP, con cuatro cursos al aire que han formado a cerca de 320 estudiantes en inteligencia artificial aplicada, fortalecen una cultura de aprendizaje continuo y actualizado.

“Para mí, la fortaleza de Esic está en haber entendido que hoy la educación no se trata solo de enseñar, sino de demostrar impacto. Apostamos por un modelo exigente, especializado y conectado con la realidad de las empresas, donde el crecimiento es una consecuencia natural del rigor académico, la cercanía con el entorno empresarial y una visión de futuro”, afirma Juan Esteban Jaramillo, presidente de Esic Medellín.