Luego de que Netflix anunciara que a partir de 2021 tendrá los derechos de ‘Seinfeld’, una de las comedias más importantes de la televisión estadounidense en los años noventa, HBO Max, una de sus próximas competencias le responde a lo grande: con los derechos de The ‘Big Bang Theory’, una de las más exitosas de la última década.

El negocio por The BiG Bang Theory, por su parte, es por cinco años, y según The Wall Street Journal, WarnerMedia habría ofrecido cerca de 500 millones de dólares por obtener esos derechos. Aunque no confirmaron la cifra, Robert Greenblatt, presidente de la compañía, afirmó que “el hecho de que ofrezcamos (la serie) por primera vez en una plataforma de streaming en Estados Unidos es brillante para nuestra nueva oferta”.

El nuevo servicio streaming HBO Max, que será lanzado a comienzos de 2020, entrará en un ya muy congestionado mercado, que tiene además de Netflix, plataformas como Hulu y Amazon Prime Video, y las que planean lanzar próximamente Disney +, NBC Universal y Apple TV.