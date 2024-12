Redujeron su planta de personal en un 50%, entregaron dos de sus locales y trasladaron su operación netamente a los domicilios y a las cocinas ocultas. Al principio no fue fácil, adaptaron los canales necesarios para ello y varios de sus trabajadores, entre ellos Abreu, hicieron domicilios. Y en ese proceso se dieron cuenta de la necesidad de contar con un aliado que les permitiera mejorar estos procesos. En ello recurrieron a la plataforma de delivery Domicilios.com , con la cual han experimentado un crecimiento que, en situaciones como la actual, no se habrían esperado. “En números de pedidos nos hemos duplicado. Pasamos a unos 2.000 mensuales, de los cuales en Domicilios.com realizamos 1.000”, dijo Abreu.

Óscar Raudales Fundador de Gastronomy Market - Gastronomy también ha ayudado a pequeños productores a mantenerse en pie durante la pandemia.

Sin embargo, lograron compensarlas con las inversiones en su e-commerce y la relación mejorada con Rappi –donde ya tenían presencia–, creciendo en cifras que no esperaban.

Raudales afirma que hoy estos canales corresponden a 20% de su operación, cifra que esperaban registrar hasta dentro de 5 años. “Pasamos de vender un 4% por estos medios alternos a 34%. En Rappi pasamos de 5% a 15% y en WhatsApp de 1% al 11% durante la pandemia”, afirmó Raudales.

El punto máximo en ventas a través de estos canales llegó entre marzo y abril, pues a medida que se ha dado la reapertura los patrones de consumo han cambiado. Sin embargo, su fundador señala que las plataformas digitales les permitieron estar más cerca de los clientes y, aún en la reapertura, este canal tendrá un papel protagónico en su operación.

“Si antes tener habilidades digitales era relevante, hoy por hoy es esencial para cualquier sector que busque sobrevivir”, afirmó Raudales.

La cervecería reinventada

Sebastián Viteri es diseñador de la Universidad de los Andes. Su vida no giraba en torno al emprendimiento. Pero a raíz de un trabajo en la institución nació una empresa que después fundó en compañía de sus hermanos, Daniel y Felipe.

“Tenía que hacer un proyecto de branding con un kit de cerveza para hacer en casa. Luego de realizarlo me quedé con el kit, lo preparé, pero no me quedó muy bien. Sin embargo, el tema me quedó gustando y empecé a formarme al respecto”, dijo.

Este podría considerarse el inicio de la la cervecería artesanal Viteri. Funciona en Bogotá desde el 2016 y, aunque es pequeña, había cautivado al público cervecero de la ciudad.

Su modelo de negocio era B2B y distribuían sus cervezas a cerca de 10 bares y restaurantes, y cada vez se hacían más visibles en este sector. Pero llegó el coronavirus y las cosas tomaron un rumbo inesperado.

La cervecería entró en crisis, pues las ventas, solo en bares, cayeron a cero. A esto se une que nunca habían pensado en vender directamente al consumidor, no contaban con un comercio electrónico ni se habían dado a conocer en redes sociales.