Lanzamiento de historias para cambiar la Historia

Reconocidos artistas y miembros de la Comisión de la Verdad lanzaron el proyecto ‘Historias para cambiar la historia, una iniciativa que cuenta relatos de esperanza en medio del conflicto.

“En un foro virtual la Comisión de la Verdad lanzó su proyecto Historias para cambiar la historia. La iniciativa contempla cuatro entregas en las que dará a conocer varias historias de vida sobre la construcción de paz en los territorios. El objetivo es inspirar a las personas a que conozcan relatos de esperanza en medio del conflicto.

El proyecto busca mostrar a los líderes y lideresas que construyen una mirada hacia el futuro. Una memoria no solo de los hechos dolorosos, sino de aquellos que enaltecen la vida. Un camino a la esperanza y a la no repetición.

“Este país está lleno de historias de resistencia, de resiliencia, de protestas, de diálogo, de solidaridad, que es necesario visibilizar. Luchas impresionantes que la narrativa de la guerra ha opacado. Es fundamental contarle a la gente esas experiencias y mostrar que es posible construir paz desde el territorio”, dijo Lucía González, comisionada de la verdad, en la presentación.

El proyecto espera hacer visibles relatos que, desde los territorios, construyan narrativas diferentes y muestren las voces de lucha que han persistido a lo largo de los años. Será un espacio de escucha para construir memoria de lo que ha ocurrido en Colombia. “No ha sido un país de 50 años de guerra, ha sido un país de 50 años de gente buscando la paz” afirmó César López.

La Comisión, en alianza con Foros Semana, quiere propiciar la reflexión desde la solidaridad. “Estamos recogiendo las historias que han cambiado la realidad de Colombia. Al lado de la victimización, siempre han prevalecido estas personas que nos han mostrado el camino, que nos han enseñado que no nos podemos dejar vencer”, dijo el presidente de la Comisión, Franciso de Roux, que reconoció que las historias buscan dar cuenta de una realidad indudable: la vida es lo más sagrado.

En la presentación, en la que participaron Juanes, Carolina Guerra, Cesar López, Fabio Rubiano, y los comisionados Alejandro Castillejo, Lucía González y el padre Francisco de Roux, se hizo un llamado para que, más allá de la paz institucional, las historias sean un espacio de escucha alrededor de pequeñas paces que ayudan a resignificar la realidad: pasar del relato trágico del dolor y del miedo al de la esperanza y del futuro.

“Este es un esfuerzo para conservar el patrimonio invaluable que significan las historias”, explicó Carolina Guerra, quien narró la siguiente historia, que formará parte de la iniciativa:

Darlintong Yurgaky en voz de Carolina Guerra: “Yo nací en Tadó, Chocó, desde que era niño me llamaba la atención y me cuestionaba que las personas en mi municipio veían con mucha naturalidad el asesinato de las personas. Veían con mucha naturalidad encontrar cadáveres. Ver personas sin vida bajando por el río. Yo me preguntaba, ¿Por qué se nos hace normal esto?

Al crecer las circunstancias de mi entorno me seguían cuestionando y me generaban preocupación. Me preocupaba que los jóvenes decían con miedo que sus opciones de vida se limitaban por la falsa autoridad de grupos armados, en los que terminaban reclutados, que sabían de temas de guerra, que antes no estábamos acostumbrados a ver, a escuchar tan de cerca.

En medio de esas circunstancias noté que el arte, la música, el canto me motivaba y daba la posibilidad enfocarnos en otras cosas. El arte que se podía escuchar en sus voces y en sus cuerpos se convirtió en una manera de soñar con el cambio, con el progreso que podría construirse desde los jóvenes. A través del arte pudimos decir que sí, sí era posible usar nuestras capacidades para transformar el territorio”.