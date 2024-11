La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a las tiendas de ropa H&M en Colombia (Hennes & Mauritz Colombia S A S) informar si se encuentran participando o no en la tercera jornada de exención del impuesto sobre las ventas (IVA) , establecida por el Gobierno Nacional para este sábado, 21 de noviembre, mediante el Decreto 1474 del 19 de noviembre de 2020.

Con los comentarios en la red social, el ente de control evidenció un "descontento generalizado por parte de los consumidores, relacionado con el desconocimiento de la participación o no en la tercera jornada de exención del impuesto sobre las ventas por parte de H&M debido a que aparentemente no se suministró información oportuna, veraz, suficiente, clara, precisa e idónea, en relación con el ofrecimiento o no de dicho beneficio, otorgado por el Gobierno Nacional, lo cual, podría infringir lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011".

Lea también: Estas son las restricciones para el tercer día sin IVA

Por esto, ordenó a la compañía informar a los consumidores en un plazo inmediato, antes de que finalice el día sin IVA, a través de todos los canales virtuales y en lugares visibles de las tiendas físicas, si se encuentra o no participando en la jornada.

La compañía reaccionó emitiendo un comunicado en el cual informa que "debido a los requerimientos establecidos en el Decreto 682 de 2020 por parte del Gobierno nacional", H&M decidió no participar en la jornada del día sin IVA establecido para este sábado 21 de noviembre.

No se pierda: Recomendaciones para comprar de forma segura en el día sin IVA

Sin embargo, a pesar de no poder participar en la jornada optativa, H&M informó que ofrece promociones en productos seleccionados.