Dependiendo del contexto, de la cultura, de sus experiencias y de su personalidad, la navidad puede ser una de las mejores épocas del año, en la que la amabilidad, el calor de hogar y olvidar las preocupaciones del año se convierten en las prioridades, mientras se comparten tradiciones como las novenas o las reuniones familiares.

Pero también hay pequeñas diferencias en las que cada persona recibe esta temporada: mientras unos prefieren estar en su hogar con toda su familia, otros disfrutan de viajar con sus seres queridos y también están los que simplemente ven este día como cualquier otro. Pero, si quiere conocer los grandes empresarios que viven en Colombia, cómo viven esta época, aquí le contaron algunas de sus costumbres a Finanzas Personales:

Cheyewei, Country Manager para consumo de Huawei Colombia

¿Qué hace en navidad?

“Soy de una cultura diferente y me adapto a las tradiciones en Colombia. Durante ésta época del año estoy con mi familia, en contacto con mi equipo de trabajo y disfrutando de mis objetos tecnológicos preferidos, bien sea mirando una película o algunos deportes en mi tableta o también escuchando música”

¿En qué invierte el dinero en esta época y cómo hace para "que le rinda"?

“El pasar tiempo con mi familia no siempre implica gastos económicos, nosotros buscamos tener momentos de calidad juntos, por lo que disfrutamos mucho de esta época navideña en Colombia. Aprovechamos estos días para aprender más de la tecnología, conocer qué está pasando en el mundo y dialogar sobre los cambios que vienen en este dinámico sector”.

Eduardo Salcedo Diaz, Gerente General Bio D S.A.

¿Qué suele hacer en navidad?

“La navidad es una época para estar en familia. En los días previos a la navidad tanto en la empresa como en mi casa se saca tiempo para estar junto al pesebre, rezar la novena y compartir comidas tradicionales de estas festividades. Por ejemplo, cada año nosotros hacemos la entrega de regalos de navidad a la comunidad de Facatativá”.

¿Cómo maneja el tiempo durante esta temporada siendo un empresario con altas responsabilidades?

“En los días previos a la navidad la rutina de trabajo es muy parecida a la de cualquier otra época del año. Para mí es claro que la búsqueda de resultados se hace día a día y no hay que esperar a que se esté acabando el año para salir corriendo a hacer lo que no se hizo meses atrás”.

¿En qué invierte el dinero en esta época y cómo hace para "que le rinda"?

“El ritmo de gastos en esta época es bajo porque no hago compras y los regalos que voy a dar los he adquirido en otro momento del año donde no hay aglomeraciones y se encuentran cosas muy buenas a precios rebajados. Igualmente, no salgo a vacacionar en esta época, qué sentido tiene ir a un sitio turístico que está abarrotado de gente y los precios del hospedaje y alimentación están por las nubes. Si por esos días salgo a descansar, pues viajo a visitar a la familia; y es de las pocas veces en el año donde lo hago en carro: primero porque voy en compañía de mi señora e hijos y segundo porque para esta época el costo de los pasajes aéreos es de los más altos del año”.

Una vez acaba la temporada, ¿cuál es el truco para volver a empezar la jornada el próximo año "sin guayabo" de ir a trabajar?

“Si no hubo gastos excesivos, las festividades se pasaron en familia y realmente se descansó, el inicio del año no es crítico. Aprovecho los primeros días para organizar la agenda del año, especialmente las reuniones y comités periódicos de seguimiento a los objetivos fundamentales del negocio y los espacios de tiempo para mis actividades personales”.

Miguel Jae Hyung, Gerente de Marca para LINEColombia

¿Qué suele hacer en navidad?

“Por un lado, aprovecho para pasar tiempo en familia y conocer un poco más de la ciudad con tranquilidad, ya que llevamos poco tiempo viviendo en Bogotá. Me gusta viajar cerca a lugares como Anapoima y Girardot para que mi hija pueda disfrutar la piscina y el clima cálido. Además, vacaciones sin compras no son vacaciones y con mi esposa organizamos para visitar Estados Unidos con el ánimo de disfrutar las tiendas y supermercados coreanos”.

¿Cómo maneja el tiempo durante esta temporada siendo un empresario con altas responsabilidades?

“Con respecto a las responsabilidad laborales, LINE como compañía móvil y digital me permite el teletrabajo facilitando la comunicación, por lo tanto puedo trabajar de manera remota y estar conectado por la aplicación a través del Chat y LINE call con Corea, Japón y Estados Unidos en caso de ser necesario, solo necesito conexión a la red, ya sea móvil o WiFi”.

¿En qué invierte el dinero en esta época y cómo hace para "que le rinda"?

“En mi caso, hay que organizarse desde comienzos del año para ahorrar dinero, ya que tanto los regalos como las vacaciones son prioridad para mi familia. Con respecto a los regalos de navidad, tengo familia en Colombia y Corea, es decir que me toca hacer un listado, busco buenos regalos, a buen precio y opciones de envío favorables para optimizar costos. Las vacaciones son planeadas junto con mi esposa contemplando tiquetes, hotel, alimentación y por supuesto las compras”.

Una vez acaba la temporada, ¿cuál es el truco para volver a empezar la jornada el próximo año "sin guayabo" de ir a trabajar?

“A veces suele ser un poco duro comenzar de nuevo labores y responsabilidades en la oficina, pero en mi caso trato de revisar correos poco a poco días antes de ingresar para no tener acumulado el correo, ya que esto puede ser lo más traumático. Lo que me permite entrar un poco más tranquilo y sin guayabo a la oficina. Además de integrarme de forma rápida, gracias a que ya voy actualizado y alineado con los pendientes y tareas que mi trabajo demanda”.

Gerónimo Mejía, Country Manager de la destilería escocesa William Grant & Sons Colombia y representante de marcas como el whisky de malta Glenfiddich.

¿Qué suele hacer en Navidad? ¿Cómo maneja el tiempo durante esta temporada siendo un empresario con altas responsabilidades?

“Debido a la naturaleza de nuestro negocio donde la época navideña es muy importante, estoy muy involucrado en el seguimiento de las ventas para cerrar el año con broche de oro. También saco el tiempo para compartir con mis hijos y mi esposa fechas importantes como las novenas navideñas, noche de navidad y año nuevo”.

¿En qué invierte el dinero en esta época y cómo hace para "que le rinda"?

“Normalmente la tercera semana de Diciembre salimos de vacaciones con mi familia (este año vamos al Caribe Colombiano), pero también doy algunos obsequios como muestra de gratitud a las personas me han acompañado o ayudado durante el año. Para que rinda la plata, a la clave es tener un buen balance entre la calidad y la cantidad y hoy en día hay excelentes opciones para todos los gustos y presupuestos”.

Una vez acaba la temporada, ¿cuál es el truco para volver a empezar la jornada el próximo año "sin guayabo" de ir a trabajar?

“Yo pienso que el truco es disfrutar día a día las vacaciones sin pensar o tener en mente la fecha cuando uno debe estar de regreso en la oficina; así se le hacen a uno más largas las vacaciones. Cuando llegue el día de regreso, entrar con el “mindset” de que va a ser un año muy positivo y entrar con las pilas recargadas”.

Jesús Alloza, CEO Coonic

¿Qué suele hacer en navidad?

“Bueno para mí la navidad es un momento mágico. Es el momento en el que aprovecho para estar con mi familia, el momento en el que nos encontramos todos y podemos disfrutar de estar juntos. No hago grandes cosas sino disfrutar de los momentos de normalidad”.

¿Cómo maneja el tiempo durante esta temporada siendo un empresario con altas responsabilidades? ¿Cómo lo combina con la familia?

“Realmente para mí es un buen momento de desconexión, de intentar apartarme del hombre empresario y emprender la labor del hombre familiar. Como he mencionado antes intento dedicar todo el tiempo a mi familia, debido a mis viajes y a mis escasas temporadas seguidas en mí casa, procuro disfrutar de todo lo cotidiano con ellos”.

¿En qué invierte el dinero en esta época y cómo hace para "que le rinda"?

“Siempre intento aprovechar en esta desconexión para hacer algún viaje con mi familia, mis hijos ya son algo mayores y tengo pocas oportunidades para disfrutar de ellos, por lo que procuro poner kilómetros de distancia y disfrutar de nuestro viaje. Lógicamente los regalos no faltan, los reyes, si hemos sido buenos se suelen comportar bien”.