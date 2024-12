De las despedidas más fuertes en la vida, pero a la vez de las más satisfactorias, es cuando uno decide dejar el “hotel mamá” porque finalmente encontró estabilidad económica, quiere tener su propio espacio o porque simplemente es una experiencia que quiere vivir. No, no es tan fácil como se cree, así usted sea de los que dice que igualmente usted ayudaba con algunas labores caseras, pues no se equiparará con todo lo que deberá pensar de ahora en adelante.

Parte de ser adulto significa que usted será capaz de hacerse cargo de todas las responsabilidades que esta etapa de la vida conlleva. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es ¿cuándo me debo independiza? Pues bien, según un estudio realizado en junio de 2016 por Dada Room, una plataforma que se usa para compartir vivienda en Latinoamérica, muestra que los latinoamericanos son los que más se demoran en independizarse, empezando desde los 25 años en Brasil hasta los más demorados que lo hacen a los 29 en Perú. Colombia y Chile, por su parte, registran que es a los 27 años. Como quien dice antes de llegar al tercer piso usted ya debería vivir solo.

Si fue de esos valientes que ya tomó la decisión de dejar el nido y está ad portas de conocer el hogar que va a ser exclusivamente para usted, deberá ser consciente de que, más allá de ser un espacio para su intimidad o para hacer aquellas cosas que no hacía en la casa de sus papás por respeto a sus reglas, lo importante de este gran paso es que sin duda lo hará madurar y forjará su carácter.

Tenga en cuenta que se presentarán situaciones complicadas como los casos en el que usted se enferma y no va a haber nadie esperándolo en la casa con un “caldito” o un agua de panela. No va a ver nadie con quien conversar en la comida y otros momentos que usted va a valorar más una vez no los tenga. Pero tranquilo, nada lo suficientemente grave como para no superarlo.

No olvide el factor económico, si no es muy consciente de cosas como el pago de un arriendo o una cuota de crédito hipotecario, entre otros le recomendamos que antes lea nuestra nota: Las cinco cosas más costosas cuando decide independizarse y que le ayudará a saber cómo afectará este cambio a su bolsillo.

Después de verificar que económicamente está en la capacidad de independizarse, ahora sí debe saber que estas 10 cosas son fundamentales que las tenga presente para que no se deprima ni enfrente complicaciones cuando viva solo.

La cocina no puede ser ese temible monstruo

No hay bolsillo que aguante desayunar, almorzar y comer en restaurantes, así que le guste o no es hora de que se haga amigo de ese espacio. Lo primero que debe hacer es dotar la cocina con elementos básicos como: una nevera, un juego de ollas, cubiertos, platos, vasos y pocillos. Otros utensilios que le ayudarán son: microondas, cafetera, licuadora y una sanduchera. Finalmente si sus padres no le explicaron cómo se prepara un arroz es hora de que tome ese curso intensivo y sino menos mal está You Tube para buscar tutoriales.

El mercado de cada mes

Ir a un supermercado es toda una experiencia porque para empezar lo mejor es que se dedique a comparar precios y diferenciar cuáles son los productos necesarios y cuáles no tanto. No pueden ser las mismas compras que hacía con su mamá, ahora son cosas para una sola persona. Deberá analizar muy bien las fechas de vencimiento de los productos alimenticios, ya que probablemente durarán más tiempo en su alacena o nevera.

Sí, también toca hacer aseo

Tal vez no con la misma frecuencia que como lo hacía antes, pero tarde o temprano usted necesitará ese espacio que ocupan los platos y ropa sucia que andan por ahí. Primero hágalo por usted, que su casa refleje quién es usted, además tarde o temprano llegarán las visitas y no deberían salir ahuyentadas por malos olores.

Adiós a los despistes (¿Dónde dejé mis llaves)

Ya no estará su mamá o su hermano para abrirle cuando no haya olvidado las llaves. Si se le quedaron, nada que hacer, llame a un cerrajero y pague caro ese despiste. El caso de las llaves no es tan grave como sí lo puede llegar a ser cuando olvida pagar los servicios públicos y de un momento a otro le cortaron la luz o el agua.

¿Para qué se usa un alicate?

Esas clases que tanto ignoró con su papá sí que le harán falta en este punto. Cómo colocar un cuadro implica que sepa al menos qué puntilla usar y cómo martillar adecuadamente, eso es lo básico, pero cuándo le toque armar un mueble en el que tenga que usar más de cinco herramientas para que después de tres horas de paciencia arme una mesita de noche.

Dele rienda suelta a su creatividad

Es su casa, su espacio, por lo cual lo mínimo es que le ponga algo que le guste ver todos los días y puede empezar por pintar las paredes de los colores que más le gusten y que contrasten.

No se olvide de su familia y amigos

Barbara Moscowitz, trabajadora social de la universidad de Harvard asegura que estar en contacto con sus seres queridos ayuda con su salud, pues su bienestar se ve afectado por cómo los demás están pendientes de usted. La experta aconseja que al menos una llamada a la sema está bien.

La ropa no se lava sola

Determine un día a la semana para hacer esta tarea, la cual puede ser un sábado o domingo que es cuando más tiempo tiene. Recuerde que se deben separar las prendas de acuerdo a los materiales y colores de los que están hechas.

El ocio y la diversión no pueden ser los últimos

Con un buen ‘playlist’ y un speaker ya su estado de ánimo mejorará muchísimo, así que el internet puede que sea una necesidad inevitable, ya sea un plan de datos para su celular y Tablet o algo más potente para poder ver tv desde su computador.