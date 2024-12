Para interpretar a Dominick y a Thomas Birdsey, sus dos personajes en ‘I Know this Much is True’, la nueva miniserie de HBO, Mark Ruffalo tuvo que vivir una de las experiencias más duras, pero más enriquecedoras de su carrera. No solo por el reto de meterse en la piel de dos hermanos gemelos muy diferentes entre sí psicológicamente hablando, sino por las dificultades prácticas y tecnológicas de filmar las escenas. Como los dos personajes tenían muchos momentos juntos, el equipo de producción decidió que era necesario grabar dos veces cada una de las escenas en las que interactuaban. En consecuencia, Ruffalo tuvo que perder unos 9 kilos para interpretar primero a Dominick, un hombre recién divorciado, que perdió a una hija y que no termina de encontrar su lugar en el mundo.

Y un mes después tuvo que recuperar su peso y ganar otros kilos más para hacer de Thomas, el otro gemelo, un hombre que sufre de esquizofrenia paranoide.

Para ayudarlo, en cada ocasión contó con la ayuda de un actor que interpretaba el otro papel, y luego la tecnología se encargó de unir a los dos Ruffalo en la misma escena. “Fue una cosa muy extraña -dijo el actor en entrevista con SEMANA-. Luego de interpretar a Dominick pasaron seis semanas y no solo tuve que ganar peso nuevamente, sino que usé ese tiempo para meterme dentro de la mente de Thomas, con toda su idiosincrasia y teniendo en cuenta todas sus diferencias con su hermano. Fue un reto fantástico”.

El resultado se nota: la miniserie de 6 capítulos, que fue estrenada el pasado 10 de mayo y que se puede ver en HBO Go, destaca por su drama, por una historia desgarradora y por la extraordinaria actuación de Ruffalo. Los críticos la han alabado y le han dado a él muchos de los méritos. Una historia de familia ‘I Know this Much is True’ está basada en un libro del mismo nombre escrito por Wally Lamb. La historia es desgarradora: Thomas sufre de esquizofrenia paranoide y tiene varios episodios complicados debido a esa condición, que empeora día tras día debido al estrés y a la impresión que le causa ver y leer las noticias sobre la Guerra del Golfo. En algún momento las cosas se salen de control, pues él intenta atentar contra su propia vida, y tienen que internarlo en un cuestionable centro de salud, en donde puede terminar sufriendo más de lo que estaba antes. Su hermano gemelo, Dominick, quien siempre ha cargado con la responsabilidad de cuidarlo, intenta hacer lo posible para sacarlo de allí, pero en ese camino tiene que lidiar con sus propios problemas mentales, con la reciente muerte de su hija y con su divorcio, que aún le causa varios problemas. El camino para ayudar a su hermano se convierte en su propio camino de autoconocimiento y superación.

‘I Know this Much is True‘ cuenta la historia de dos hermanos gemelos que tienen que luchar contra la esquizofrenia de uno de ellos. Junto a Ruffalo hay un reparto impresionante conformado por Melissa Leo, quien interpreta a la madre de los dos gemelos; Kathryn Hahn, quien hace de la exesposa de Dominick; Rossie O‘Donnell, que en este caso se sale de sus papeles cómicos para ponerse en la piel de una trabajadora social, que hará lo que sea para ayudar a los dos hermanos, y Rob Huebel, que hace de un amigo de ambos hermanos. El director, guionista y coproductor de la serie (junto a Ruffalo) es Derek Cianfrance, un cineasta conocido por la película Blue Valentine (2010). Según le contó a SEMANA, llegó a la producción gracias al propio Ruffalo, quien había hablado con Wally Lamb para adaptar el libro.

“Me llamó la atención porque la historia tiene todo lo que me interesa como cineasta: habla de la condición humana, de personas reales, de familias. Y en las familias la gente conoce todo sobre las otras personas: lo bueno, lo malo y lo feo. A mí me encanta contar ese tipo de historias porque es una forma de derribar barreras y de conectar a las personas” El papel de su vida Los críticos están encantados con Ruffalo y dicen que podría ser uno de los contendientes para la próxima temporada de premios televisivos como los Emmy o los Globo de Oro. Él, por su parte, solo agradece la oportunidad de haber podido hacer ambos papeles. Sobre todo el de Thomas, que vio como la oportunidad de “desarrollar las partes oscuras que todos tenemos en el cerebro”. Además, para una persona que viene del mundo del cine (donde ha interpretado a personajes de películas independientes y a otros de éxitos masivos como a Hulk en el universo Marvel) y que hace 20 años no hacía televisión, fue una gran oportunidad poder volver a la pantalla chica, que ahora pasa por su mejor momento. HBO va por el trono en la competencia por el streaming

“Lo que estamos haciendo en televisión es muy diferente a lo que yo hice hace 20 años -explica-. Ahora tienes muchas más oportunidades para desarrollar un gran personaje, una buena historia, y con la estructura visual que nos da el cine. Me encantó poder dedicar cuatro años de mi vida a desarrollar estos personajes”.

Rossie O‘Donnell, reconocida por sus papeles cómicos, interpreta en esta ocasión a una trabajadora social que intenta ayudar a ambos hermanos. Rossie O‘Donnell, una de sus compañeras de reparto, reconoce que el trabajo de Ruffalo fue espectacular y que casi no lo reconoce cuando llegó a grabar el segundo personaje: “Cuando llegué a filmar, luego del ‘break‘, vi un tipo extraño en la mesa de comidas y le dije al chico de seguridad: ‘Hey, hay alguien extraño por ahí’. Y él se río y me dijo: ‘Rossie, mira bien, es Mark’. Fue impresionante, fue una clase maestra de actuación”. Lo mismo dice Kathryn Hahn, quien nunca había trabajado con él antes. “Nos conectamos muy bien, sin la necesidad de planear mucho o hablar mucho antes; fue una cosa de instinto: él es una persona tan generosa, alguien que escucha siempre y un actor tan bueno, que todo fluyó muy bien”.

¿Una historia para la cuarentena? ‘I Know this Much is True’ no es una serie fácil de ver. Está llena de drama y la historia es tan realista en temas como la salud mental, los centros de salud y los problemas familiares, que cuando se enteraron que HBO la iba a lanzar en plena cuarentena, muchos de los actores se asustaron. “Cuando la vi hace dos semanas pensé: ‘Dios, es tan fuerte para que la gente la vea en estos momentos’, le dijo O‘Donnell a SEMANA. Pero luego, pensándolo bien, creo que es una serie sobre la condición humana, sobre lo que siente la gente en realidad. Y hoy estamos sintiendo tantas cosas en estas circunstancias que creo que podría ser interesante ver como reacciona la gente cuando la vea”.

Katheryn Hahn cree que a pesar de su emotividad, la historia tiene un mensaje de superación personal y de redención. Cianfrance y Ruffalo, por su parte, dicen que su intención desde el inicio fue hacer algo emocional que reflejara una historia que podría pasarle a cualquiera en la vida real. El propio Ruffalo acepta que lloró filmando un par de escenas, pero dice que la serie también está llena de sonrisas, de alegrías y de momentos familiares. “Lo que tratamos de hacer fue conectar a la gente con una historia sobre personas normales, así que yo creo que la van a disfrutar a pesar de la situación. Para mí, además, el arte siempre es una compañía y es esperanza”, explica el director.