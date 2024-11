Las tensiones se aliviaron con el anuncio del gobierno, el 24 de agosto, de pasar a esa nueva fase. Los anuncios de reactivación de 14 rutas aéreas desde el aeropuerto El Dorado hacia las principales ciudades, las pruebas piloto de restaurantes al aire libre en Bogotá, Barranquilla y Cali, y la autorización de los autocines y salas de cine también mejoraron el ánimo de los empresarios. Esas decisiones se convirtieron en un bálsamo y suscitaron la idea de que septiembre será el mes de la reactivación. Pero puede no ser suficiente.

Estos hechos muestran que esos mecanismos restrictivos se agotaron, que no hay economía que aguante cerrada tanto tiempo y que hay que pasar a una nueva etapa.

Comerciantes formales y vendedores callejeros protagonizaron a finales de agosto marchas y disturbios en el centro de Bogotá para que los dejaran trabajar. Y el gremio gastronómico amenazó con demandar al Distrito por violar el derecho al trabajo y a la no discriminación.

Para algunos, esta estrategia de fuertes restricciones ha hecho que la capital tenga un desempeño contra la covid mejor que la mayoría de capitales grandes de América Latina. No obstante, Anif considera que el trabajo de contener el virus ha tenido el mayor costo económico en el país, sin suficientes resultados en salud.

Al igual que el virus, la reapertura de la economía tiene diferentes tiempos y grandes diferencias entre sectores y por ciudades . Por esto, la recuperación no llegará a un solo ritmo ni será homogénea.

Claramente, relajar las restricciones tiene un impacto. En abril, un mes con una cuarentena estricta en el ámbito nacional, la economía cayó un 20 por ciento. Sin embargo, en la medida que algunos sectores y actividades abrieron, el daño económico disminuye. En mayo, la economía decreció un -16 por ciento; en junio, un -11,1 por ciento. No obstante, ante las cuarentenas sectorizadas en algunas ciudades como Bogotá y Medellín, la recuperación habría perdido fuerza en el arranque del tercer trimestre.

Por su parte, en Medellín ya empezaron los planes piloto para abrir el aeropuerto local, el Enrique Olaya Herrera, y el internacional José María Córdova. Mientras tanto, las exigencias en centros comerciales cada vez son más laxas y la Alcaldía anunció que no habrá toque de queda los fines de semana. Sin embargo, la Gobernación de Antioquia pidió llamar a nuevas cuarentenas , pues la ocupación de camas UCI sube con fuerza.

No obstante, como han advertido diversos analistas y empresarios, acelerar la reapertura es necesario, pero por sí solo no garantiza la reactivación inmediata de la economía ni que esta comience a crecer a tasas positivas . De hecho, muchos empresarios consideran que todavía falta lo peor.

La crisis originó un doble choque al golpear la oferta y la demanda. La reapertura le quita un freno a la primera, aunque muchos sectores seguirán con restricciones estrictas. Pero aún es incierto cómo se comportará la demanda.

Esto es, por ejemplo, cómo reaccionará el consumo de los hogares, resentido no solo por el aislamiento sino también por el aumento del desempleo, la incertidumbre laboral y el temor al contagio.

La falta de apetito por endeudamiento por medio del Fondo Nacional de Garantías (FNG), por ejemplo, no obedece solo a requisitos en las líneas de garantías del fondo o a las exigencias de los bancos. Hay un tema crucial: la confianza del consumidor. Y si el empresario no ve que la demanda sube, pues no se endeuda.

Raúl Buitrago, presidente del FNG, advierte que en la entidad trabajan no solo en darles flujo de caja a los empresarios, sino también en desarrollar productos y modelos. “El problema es de demanda. Los productos del FNG están diseñados para el lado de la oferta porque respaldamos empresarios. Tenemos de alguna manera que generar un trabajo de acupuntura para sectores específicos, como construcción y trabajadores independientes, y darles señales a las familias”, dice.