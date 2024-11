Retomar la aspersión aérea con glifosato es la estrategia a la que le apuesta el Gobierno para disminuir los cultivos de uso ilícito. Foto: archivo/ Semana.

Socializarán el plan de manejo ambiental

Ante las críticas por la falta de socialización del Plan de Manejo Ambiental (PMA), la Policía indicó que desde mayo remitió copia física y digital del documento de modificación al Plan de Manejo Ambiental General y sus anexos a las Corporaciones Autónomas Regionales, las alcaldías y las personerías municipales de los 104 municipios del área de influencia.

Informó, además, que para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Nariño y garantizar de forma efectiva el acceso de la comunidad a la información del proceso pondrá a disposición de la comunidad la modificación al plan y sus anexos en la página web www.policia.gov.co y de forma física en las Estaciones de Policía de los 104 municipios.

De igual manera, esa institución afirmó que se emitirán cuatro videos resumen del documento de modificación al PMA que explican de manera detallada, pero sencilla y clara, el contenido del documento. También se difundirá un video sobre el procedimiento de aspersión aérea y se elaborará un banco de preguntas y respuestas frecuentes que se publicará en la página web de la Policía Nacional. Además, se elaborará una cartilla didáctica para entregar a la comunidad de forma física y mediante los periódicos locales de los 104 municipios, la cual contiene la explicación de la actividad en un lenguaje claro y coloquial que permitiría trasmitir los contenidos del documento de modificación del PMAG.

De igual manera, se grabará un audiolibro de cinco minutos de duración que contendrá los elementos esenciales y detallados de la modificación del plan de manejo ambiental general y las respuestas a las principales preguntas frecuentes recopiladas en las reuniones informativas adelantadas.

De esta manera, consideran la Policía y la Anla, se garantiza la participación efectiva de las comunidades, en esta audiencia que es clave, pues de no efectuarse no se podrían retomar las aspersiones aéreas, ya que irían en contra de los dispuesto por la Corte Constitucional que ordenó en 2017 al Consejo Nacional de Estupefacientes no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), hasta tanto "no se hiciera una evaluación continua del riesgo en un proceso participativo y técnicamente fundado, que contara con garantías reforzadas de participación, donde existiera un diálogo genuino entre las autoridades públicas y las comunidades afectadas, con posibilidades reales de incidir en las decisiones que se adoptaran".