De manejar mototaxi a defender los árboles del bosque seco

Javier Montes contó la historia de su vida en el primer Foro Nacional del Bosque Seco en Colombia, realizado en Bogotá por el Instituto Humboldt. Foto: Felipe Villegas.

“En esa época había mucha zozobra por las amenazas de los paramilitares, quienes ya habían matado a varios campesinos. Se sentía en el aire que algo perverso y macabro iba a pasar. Por eso mi papá me mandó al Carmen a vivir a donde mi abuela mientras estudiaba. Mis padres y hermanos se quedaron en el corregimiento, pero durante los días de la masacre salieron despavoridos hacia el monte a esconderse”, dice Javier, hoy con 36 años de edad.

Cuando una relativa calma llegó al pueblo, la familia de Javier retornó a su casa. Afirma que los favoreció Dios y la suerte, ya que la vivienda no fue despojada y ninguno padeció por los atropellos de la violencia. “Yo regresé un año después, cuando ya me había graduado. Me encontré con un pueblo fantasma y una iglesia a punto de venirse abajo. Por las calles solo transitaba el carro del cachaco Marino”.

Nunca dejaré mi pueblo

Aunque le propusieron irse para Cartagena a buscar mejores oportunidades de vida, Javier hizo caso omiso. Decidió quedarse en el corregimiento que lo vio nacer haciendo lo que le enseñó su padre: trabajar la tierra.

“Me dediqué a sembrar ñame, plátano y frijol, actividad que intercalaba manejando un pequeño tuc tuc o mototaxi por las calles del pueblo. Después de la tragedia empezaron a venir muchos funcionarios de diversas organizaciones nacionales e internacionales que necesitaban alguien que los ubicara en la zona. Vi un potencial para ganarme unos pesos más”.