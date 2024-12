A través de una cámara Flir se logró evidenciar que el machine o bomba que se encuentra cerca al Colegio El Prado, en el municipio de Puerto Boyacá, emitía gases. Video: Earthworks

"Esta tecnología de vanguardia, verificada independientemente, registra emisiones que al ojo humano son invisibles. Lo hace a través de algunas frecuencias de la luz calibradas exactamente con la de los gases. La Flir reconoce la zona infrarroja y con su cámara térmica detecta componentes orgánicos volátiles, incluyendo conocidos cancerígenos y gases invernadero", comentó.

El experto agregó que con esta herramienta se pueden identificar, además, emisiones, fugas y eventos que ocurren durante las operaciones habituales de la extracción petrolera y de gas, o por cuenta del mal estado de los equipos.

"El sector petrolero viene hace años emanando estos gases, en algunos casos de manera intencional porque la tecnología que emplea está diseñada para eso. En otros casos se trata de fugas como consecuencia del deterioro que ha sufrido la infraestructura instalada o ante la falta de mantenimiento", señaló.

Para Taillant estas emisiones han sido ignoradas y olvidadas por el hecho de ser invisibles. "Nadie las ve y lo que uno no ve, no lo siente o no sabe que existe y entonces no reclama", dijo el experto, quien instó a las comunidades a concienciarse de esta problemática y exigir a las autoridades que deben encargarse de los controles ambientales del sector petrolero que les aclaren qué y cuáles son esos gases, qué cantidades se emanan (volúmen), qué impactos pueden traer a la salud y si debido a estos, se han producido efectos negativos para las personas que residen cerca de los tanques de almacenamiento. Además, reclamar la implementación de tecnología que les pemita adelantar una mejor verificación.