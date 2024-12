Hidrovía Amazónica, el cuestionado proyecto enredado por problemas con el estudio de impacto ambiental

En una carta enviada al el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Cohidro (Concesionaria Hidrovía Amazónica) solicitó que no se continúe con la revisión del EIA debido a que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no podrá cumplir con los plazos definidos para la entrega de los estudios ecotoxicológicos solicitados como parte de la evaluación ambiental.

Cueto por su parte, señala que los plazos no se están cumpliendo y corresponde saber si el gobierno peruano o el consocio asumirán la responsabilidad del incumplimiento del contrato.

Según el documento enviado a Senace por el consorcio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “no podrá cumplir con su obligación de entregar dichos estudios de manera oportuna”, debido a que la convocatoria para contratar a la empresa que realizaría los análisis recién se hizo el 27 de noviembre del 2019. Cohidro concluye que se encuentra en “una situación grave de indefensión por causas no imputables a ellas sino al MTC”.

Para Cueto esta situación deja en evidencia la incapacidad de la empresa para cumplir con lo establecido en el contrato, y coloca al gobierno peruano ante un posible arbitraje y el reclamo de una indemnización por parte de Cohidro. “Siempre nos equivocamos como país. Se entregan concesiones a empresas que no tienen respaldo técnico. El perjudicado será el Estado, porque la empresa no tiene capacidad para cumplir con los requerimientos técnicos. No existe una buena revisión de la calidad de las empresas y este es un ejemplo claro de lo mal que lo estamos haciendo y de poner en riesgo ecosistemas sensibles como los ríos amazónicos”.

Mongabay Latam contactó con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), responsable de monitorear los contratos para infraestructura que firma el gobierno peruano, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.