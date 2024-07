La incertidumbre y el fracking: ¿hipotecar el presente para volver al pasado?

En varios estados de EEUU ha sido prohibido el fracking. Es esl caso de New York. Foto ilustración: archivo/Semana.

Un gobierno responsable y con visión de futuro, debería tratar este conflicto mirando más allá de sus dificultades fiscales temporales, aplicando de forma clara y definitiva el principio de precaución que es reconocido internacionalmente y en nuestra legislación, como una de las bases de una gestión ambiental responsable que salvaguarde los derechos a disfrutar de un medio ambiente sano como lo quiere la Constitución y conforme al cual, “cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”(Ley 99/93), y que debe aplicarse “aún y cuando (I) dichos daños no se encuentren en etapa de consumación o amenaza sino en una etapa, si se quiere, previa a esta última y distinta, considerada como de riesgo o peligro de daño, y (II) no exista certeza científica absoluta sobre su ocurrencia”.



Es pues evidente que en el marco de incertidumbre descrito la utilización del principio de precaución en el caso del fracking es una necesidad clarísima. Por lo cual, la prudencia indica que al igual que en muchos otros países no se debe permitir la utilización del fracking en Colombia, hasta que sus impactos sobre la salud humana, las comunidades y el medio ambiente no estén clara y sólidamente demostrados y se pruebe de manera irrefutable que pueden ser evitados y controlados.

Adicionalmente, los esfuerzos que debe hacer el país para contar con una canasta energética híbrida más limpia y reducir sus emisiones de gases de Efecto de Invernadero, tanto en el territorio nacional, como en los países de destino de sus exportaciones de hidrocarburos y carbón, no son fáciles.



Requieren estar liderados por una institución técnica y financieramente sólida, que bien podría ser una transformación de Ecopetrol en una empresa colombiana de energía, que tuviera la fortaleza para impulsar efectivamente la transición energética hacía las energías limpias, aprovechando las potencialidades de nuestro territorio, en especial la abundante radiación solar que recibe.



El incompleto esfuerzo realizado por el gobierno anterior para introducir consideraciones ambientales en la política fiscal, como el caso del impuesto al carbono, cuyos recursos deberían destinarse enteramente a financiar la transición energética, cosa que no ocurrió, debería continuarse y ampliarse en la tan debatida nueva reforma tributaria.



Fomentar y depender de la explotación del petróleo y el carbón es una grave falta de visión de Estado, que puede llevarnos a hipotecar el presente para volver al pasado.