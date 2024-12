Un cordobés con alma y corazón en los Montes de María

En Colombia no hay más de un millón de hectáreas de bosque seco tropical. Los Montes de María es uno de los pocos sitios donde ha sobrevivido. Foto: Jhon Barros.

Con el cartón de universitario en sus manos, este hombre alto con piel trigueña se fue a trabajar comoa agrónomo en el Urabá antioqueño, donde estuvo varios años. Luego hizo parte del programa de familias guardabosques impulsado por el gobierno nacional, el cual le permitió recorrer varias zonas apartadas del país.

En 2011 le llegó una propuesta para trabajar por la gente de los Montes de María, la cual aceptó de tajo. “No lo pensé dos veces. Los coletazos de la violencia habían perdido su impacto y la zona ahora era un territorio de reconciliación. Por eso decidí irme al Carmen de Bolívar para apoyar a las personas que fueron golpeadas por esas tragedias, aportar mi conocimiento como profesional y poner mi grano de arena en el resurgimiento del territorio”.

Ayudar a un pueblo herido

Jairo fue contratado para trabajar un proyecto forestal de la empresa Argos, que pretendía impulsar el uso de especies maderables en 6.300 hectáreas del Carmen de Bolívar, uno de los territorios de los Montes de María.

“Estuve cuatro años con la compañía, lo que me permitió conocer historias desgarradoras de la población que la verdad no me gusta recordar. Al poco tiempo, la Fundación Crecer en Paz me llamó para ser parte de una estrategia de proyectos productivos con los campesinos del Carmen”.

Le puede interesar: Dos salvavidas para que el bosque seco tropical no siga su ruta hacia la extinción

En los Montes de María conoció el amor y tuvo a su único hijo de cuatro años, mientras le ayudaba a los campesinos a realizar una producción sostenible en sus fincas, es decir que dejaran talar y quemar y conservaran la biodiversidad del bosque seco.

“Al poco tiempo llegó el Fondo Patrimonio Natural a poner en marcha el proyecto de corredores de conservación y producción en el Carmen de Bolívar, el cual pretendía conectar los relictos de bosque y mejorar la economía de la población”.