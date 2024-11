Durante los años recientes, la transformación tecnológica dentro de la industria se ha vuelto imprescindible, no solo por la optimización de procesos, sino por la reducción de costos y los datos que pueden recolectarse al usar nuevas tecnologías. De ahí que hoy hablemos de la ‘fábrica del futuro’ como aquel lugar en el que se desarrollan procesos automatizados e innovadores que les permiten a las organizaciones atender de mejor manera a sus clientes.

La interconectividad entre dispositivos ha sido una de las mayores características de dicha innovación, ya que es a través de esta que las compañías logran automatizar sus procesos y enviarles órdenes o códigos a las máquinas para la ejecución específica de tareas. Los principales resultados son el aumento de la producción y la disminución del porcentaje de error. De hecho, un estudio realizado por la consultora McKinsey así lo confirma, al decir que las fábricas que se transforman digitalmente logran mejorar la producción, ofrecer mejores experiencias con los clientes y reducir los costos.

No obstante, aún son muchas las compañías que no ven la tecnología como un gran aliado para la mejora de sus actividades. Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial lo reafirma, mostrando que el 88% de las organizaciones no ve todavía los beneficios de la industria 4.0 para sus modelos de negocio. “Una razón por la que algunas empresas se resisten a invertir en tecnología 4.0 es el temor de que se vean abrumadas por una montaña de datos y no sepan realmente cómo extraer las ideas correctas para mejorar su rendimiento”, afirmó Juan Manuel Mogollón, gerente general de SAP Colombia y Ecuador.

Sin embargo, previendo los cambios económicos y los que vienen para la industria, contar con altos niveles de conectividad y seguridad es necesario para asumir los retos. La evolución de las tecnologías, junto con la demanda de los clientes, requiere que la industria manufacturera optimice sus procesos. La conexión debe ir desde los componentes individuales de las máquinas, hasta las estructuras de comunicación en la nube.

¿Cómo lograr una fabricación inteligente? Contar con objetivos específicos para crear un alto nivel de integración entre máquinas y sistemas de información. Recordemos que los datos son la principal fuente de información, datos que se recopilan y almacenan en la nube para lograr procesarlos rápidamente.

La ‘fábrica del futuro’

El fin principal de una ‘fábrica del futuro’ es crear una estrategia enfocada en mejorar su rendimiento principal en torno a la centralización al cliente. Ahora bien, su funcionamiento y centralización deben ir dirigidos a responder sus expectativas rápidamente y de forma personalizada. Una vez que se tenga un pedido realizado por algún consumidor, se planificará su orden de ejecución para proporcionar una orden de entrega provisional.

Un ejemplo muy claro está en la industria automotriz, en la que se planea la reducción de 70 kg en la masa de fabricación de los vehículos, minimizar un 22% el consumo de combustible, así como el 99% de partículas eliminadas por número. Esto implica llegar a una meta del 24% de energía renovable hacia el consumo de electricidad para el año 2025.

Esta innovación en los procesos y espacios de trabajo se basa en soluciones innovadoras de automatización para la mejora de la seguridad de los empleados y del lugar de trabajo, elevar los controles de calidad por parte de los operadores, y garantizar así un monitoreo óptimo en cada una de las áreas.

La nueva generación de ingenieros y la continua capacitación de los ya experimentados ahora pueden hacer uso de la tecnología 4.0 en cada una de las industrias, enfocarse en lo realmente importante como productividad, rendimiento o calidad, así como realizar las inversiones adecuadas para lograr transformarse en una fábrica del futuro.