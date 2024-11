CONFIDENCIA

La inflación de China cae un 0,5% en noviembre, primer caída desde 2009

La tasa de inflación interanual de China registró el pasado mes de noviembre una caída del 0,5%, la primera bajada de los precios en el gigante asiático desde 2009, como consecuencia principalmente del abaratamiento de los alimentos, en contraste con las fuertes subidas de precios observadas hace un año, en particular en la carne de cerdo, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). En general, los precios de los alimentos en China cayeron en noviembre un 2% interanual, mientras que los productos no alimentarios bajaron un 0,1% y los servicios se encarecieron un 0,3%. EP.