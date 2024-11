"No hay evidencia sólida de que este virus sea más transmisible, (pero) hay una clara evidencia de que está más presente entre la población", dijo Slaoui.

Además, de acuerdo con AFP, el científico, experto en vacunas y exejecutivo farmacéutico, estima que los experimentos de laboratorio muestren que la nueva cepa responde a las vacunas y tratamientos existentes.

Slaoui agregó que era posible que la variante haya prevalecido durante mucho tiempo en ese país, pero que los científicos recién hayan comenzado a buscarla, creando la impresión de un auge de contagios.

Lea también: ¿Cuándo llegará la vacuna de la covid-19 a los países de América Latina?

"Puede ser que los contagios hayan sucedido sin que lo supiéramos y ahora estemos percibiendo un aumento, o tal vez tiene una mayor transmisibilidad", explicó. "Lo que está claro es que (la nueva variante) no es más patógena", agregó, lo que significa que no se ha demostrado que cause una enfermedad más grave.

Sobre la cuestión del contagio, para determinar la causa y el efecto, sería necesario realizar experimentos con animales alojados en un mismo lugar e infectarlos deliberadamente, dijo.

Vale la pena recordar que la doctora responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, dijo recientemente que la nueva cepa de coronavirus encontrada en Sudáfrica es diferente a la hallada en el Reino Unido.

Le puede interesar: ¿Cómo manejarán los países de Latinoamérica la vacunación en migrantes?

Este viernes el ministro de Salud de Sudáfrica, Zweli Mkhize, anunció que se encontró una variante del virus SARS-COV-2 (covid-19), actualmente denominada ‘variante 501.V2‘, y dijo que en la segunda ola de contagios el virus se está propagando de una forma más rápida.

"Esta variante tiene una de las mismas mutaciones que la del Reino Unido pero es distinta. Los sudáfricanos están trabajando con la OMS y están cultivando el virus para poder llevar a cabo más estudios como los que se están haciendo en Reino Unido", dijo la experta del organismo, según Europa Press.

De igual manera, este sábado, el presidente Iván Duque anunció en la tarde de este domingo que desde el lunes 21 de diciembre se suspenden los vuelos desde y hacia el Reino Unido, debido a la nueva cepa de covid-19 que han encontrado en ese país.

Le recomendamos leer: Sao Paulo cierra negocios no esenciales para frenar contagios de covid

El primer mandatario señaló que los ciudadanos procedentes de las islas británicas, que hayan entrado a Colombia en las últimas 24 horas, tendrán que hacer aislamientos de 14 días. El país se suma a medidas similares que ya han tomado otras naciones como Alemania, Francia, España, Países Bajos o El Salvador.