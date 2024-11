Chile: ¿un ejemplo para la región?

Además, el pueblo del país australLos integrantes serán elegidos el próximo 11 de abril y, una vez se integre la asamblea a mediados de mayo, esta tendrá hasta un año para redactar una nueva carta, que será sometida a un referéndum para su ratificación, probablemente en 2022. Tras el resultado y hasta el cierre de esta edición,Es un resultado moderado, debido a que los mercados estuvieron concentrados en las elecciones en Estados Unidos. No obstante, para analistas como Juan David Ballén, de Casa de Bolsa, el potencial segundo retiro de pensiones, una segunda ola de la covid-19 y la gran incertidumbre política y social sobre la nueva constitución, así como el tipo de reformas que vendrá,La gran pregunta es si Chile va a continuar con políticas de libre mercado o, por el contrario,La preocupación de los analistas es que las mayores demandas sociales traigan un desbordamiento del gasto público que ponga en riesgo la tradicional estabilidad macroeconómica del país. Lea también: Comisión chilena aprobó el segundo retiro del 10% de ahorro pensional Para algunos analistas, el requisito de la mayoría de dos tercios para aprobar cada artículoPese a ello, sin duda, la nueva constitución probablemente buscará darle más peso al papel del Estado en la provisión de servicios sociales. Más considerando las secuelas dejadas por la pandemia.este año, acompañada de un crecimiento de la misma magnitud en 2021. Todo ello por cuenta de la pandemia.Durante años, Chile ha sido el país de mostrar de la región y el modelo a seguir para sus vecinos.Con este, el país austral alcanzó niveles de ingreso per cápita similares a los de varias naciones europeas yNo obstante, Chile se caracteriza por ser un país muy desigual, con una concentración de la riqueza considerable. Según la Cepal , por ejemplo, el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el. Para unos, esto muestra el fracaso del modelo de libre mercado y recuerda cómo en las manifestaciones había consignas como que “el neoliberalismo nació en Chile y va a morir en Chile”, poniendo en evidencia que el desarrollo no ha dejado satisfecho a todos.

La comisión será elegida el 11 de abril y deberá ser equitativa entre hombres y mujeres. Para otros, lo que muestra es que los extremos no son buenos, por lo que se necesita que el Estado cumpla en verdad su función redistributiva y avance en cumplir las expectativas de la población, pues no ha habido una respuesta de los gobiernos y los políticos a esta problemática que se arrastra por décadas.

Se percibe una. Según analistas chilenos, mucha gente salió de la pobreza, pero sigue siendo muy vulnerable. Es clase media, pero una clase media precarizada que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda y sueldos muy bajos. Problemas que la pandemia visibilizó y ha agravado, lo cual significará que mucha gente va a volver o ya volvió a la pobreza. Humberto de la Calle le dijo a la BBC que, si se miran las protestas en Chile y Colombia durante el último año,De hecho, para uno de los cerebros de la Constitución de 1991, hay elementos que comparten ambos procesos constituyentes: una crisis institucional del sistema político, una profunda desigualdad y la existencia de diversos grupos minoritarios que no tienen cabida en el entramado estatal. Para Carolina Cepeda, profesora de la Universidad Javeriana, otra de las cosas que muestra lo ocurrido en Chile es laSin embargo, esto no quiere decir que la región va a empezar un curso de reformas constitucionales. Mientras la constitución chilena era una herencia del régimen militar de Pinochet en la década del ochenta, las constituciones en muchos países son relativamente jóvenes. Le recomendamos: Moody´s cree que nueva constitución chilena afectaría la inversión En Colombia, la constitución tiene algunas contradicciones,. Sin embargo, acá las protestas no son contra la Constitución, sino precisamente todo lo contrario, para que esta se cumpla. La gente quiere un medioambiente sostenible, acceso a servicios básicos, respeto a los derechos humanos y cumplimiento del acuerdo de paz, afirma Cepeda. Por tanto, la protesta social se ha incrementado, no por una simple cuestión de imitación,, especialmente para algunos grupos minoritarios. Por esto, para Cepeda lo ocurrido en Chile también representa uny busque acuerdos sobre algunos mínimos fundamentales. Sin duda, será necesario seguir de cerca el proceso constituyente de Chile, pues puede marcar la agenda pública y las discusiones que se darán en la región en los próximos meses.