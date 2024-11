Esta incertidumbre, según O‘Brien, "conlleva implicaciones legales según la ley estadounidense", en particular en el ámbito de las relaciones económicas, con lo que China podría incurrir en comportamientos motivo de sanción.

Lea también: La economía de China no crecerá si persiste la pandemia mundial

"Me cuesta ver cómo Hong Kong puede seguir siendo el centro financiero asiático en el que se ha convertido si al final China toma el control. A mí me parece un gran error por parte de Pekín. La comunidad financiera no se quedaría en ese lugar", ha indicado en una entrevista a CBS.

"China depende del capital del resto del mundo", dijo O‘Brien. "Si pierden el acceso a ello, a través de Hong Kong, el golpe que se llevarían (el presidente del país) Xi Jinping y el Partido Comunista chino sería tremendo", ha agregado.

Al menos 180 personas han resultado detenidas a lo largo de las protestas de este domingo en Hong Kong contra la nueva ley de seguridad impuesta desde China que han derivado en una carga policial en varios puntos de la ciudad, especialmente en la zona de Causeway Bay.

La Policía ha informado de numerosos daños materiales y de al menos dos heridos, ambos transeúntes, que fueron atacados cuando intentaban despejar los bloqueos efectuados por los manifestantes.