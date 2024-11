La farmacéutica del Reino Unido GSK y la empresa biofarmacéutica de Canadá Medicago anunciaron su trabajo en conjunto para desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus.

Los esfuerzos estarían en combinar la producción de plantas farmacéuticas de la empresa canadiense, como un adyuvante de los productos médicos de Glaxo, para que lleguen a tener una mejor respuesta en humanos de la vacuna.

Las pruebas de esta vacuna comenzarían en julio próximo y ambas empresas esperan tener la vacuna disponible en el año 2021.

Lea también: Primeros resultados alentadores para proyecto de vacuna contra el coronavirus

Según lo ha informado la empresa británica, los coadyuvantes biofarmacéuticos podrían ayudar a maximizar la cantidad de vacunas disponibles, pues las personas necesitarían dosis más bajas de la vacuna para ser inmunes a la covid-19.

“En concreto, estamos participando en el desarrollo de vacunas para poder hacer frente al coronavirus cuanto antes y analizando qué medicamentos en fases de investigación podrían servir para curar los síntomas de esta enfermedad”, destacó Glaxo en un texto publicado en su página web, sobre su contribución a luchar contra el coronavirus.

Sin embargo, la alianza con Medicago no es la única vigente que mantiene GSK para desarrollar vacunas y curas contra la pandemia, en el listado también están la Universidad de Oxford, que trabaja con AstraZeneca, así como Moderna Inc. y CanSino Biologics Inc.

Los aportes de GSK son los adyuvantes para que las vacunas tengan mejor respuesta inmune, sumándose a las alianzas Coalición para la Innovación en la Preparación de Pandemias (CEPI), Universidad de Queensland en Australia y Clover Biopharmaceuticals.

Le puede interesar: China utilizará vacuna contra el coronavirus en su Ejército

“Por otro lado, estamos evaluando nuestros productos farmacéuticos comercializados y medicamentos en desarrollo para determinar si alguno podría usarse más allá de sus indicaciones actuales en respuesta a la pandemia. Esto incluye medicamentos con potencial actividad antiviral directa y aquellos con posible utilidad en la prevención o tratamiento de complicaciones secundarias de covid-19”, precisó la farmacéutica británica.

Otras alianzas como la realizada con Sanofi ya está en proceso de prueba y evaluación en humanos y también se espera que la vacuna pueda estar en el mercado en el 2021.

Entre tanto, Medicago también destacó que está dispuesta a evaluar ofertas por su participación biofarmacéutica en más proyectos de desarrollo para una vacuna contra la covid-19.