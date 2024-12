El banco británico HSBC Holdings Plc admitió fallas en su subsidiaria suiza, en respuesta a reportes de medios que dijeron que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares de activos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que coordinó el reporte, dijo que en la lista de personas con cuentas del HSBC en Suiza hay jugadores profesionales de fútbol y tenis, estrellas del rock y actores de Hollywood.



Poseer una cuenta bancaria en un banco suizo no es ilegal y muchas tienen propósitos legítimos.



Entre la lista de clientes está el rey Mohammed de Marruecos, políticos, ejecutivos de corporaciones como el recientemente fallecido presidente del banco Santander Emilio Botín, y familias ricas, indicó el ICIJ. También incluye traficantes de armas, personas vinculadas a ex dictadores y traficantes de "diamantes de sangre", así como muchos otros individuos presentes en el actual listado de sanciones de Estados Unidos, como Gennady Timchenko, próximo al presidente ruso, Vladimir Putin. "Reconocemos y somos responsables de fallas de cumplimiento y de control en el pasado", dijo HSBC el domingo, después de que los medios publicaron las acusaciones.



The Guardian, junto a otros medios, citó documentos obtenidos por el ICIJ a través del periódico francés Le Monde. HSBC dijo que su subsidiaria suiza no había sido integrada por completo tras su compra en 1999, permitiendo que siguieran estándares de cumplimiento "significativamente menores".



The Guardian alegó en su reporte que los archivos mostraron que la subsidiaria suiza de HSBC permitió rutinariamente a los clientes retirar "ladrillos" de efectivo, frecuentemente en moneda extranjera que eran de poco uso en Suiza, promocionó esquemas que posiblemente permitían a clientes ricos para eludir impuestos europeos y se coludió con algunos para esconder cuentas no declaradas de las autoridades impositivas locales.



Los datos fueron suministrados por Hervé Falciani, un ex empleado de la filial suiza de HSBC, entidad que aseguró que bajó detalles de las cuentas y clientes a fines del 2006 y principios del 2007. Las autoridades francesas han obtenido datos de miles de clientes y los compartieron con autoridades impositivas en distintos lados, incluyendo Argentina. Suiza ha presentado cargos contra Falciani por espionaje industrial y violar las leyes de secreto bancario del país.



Falciani no pudo ser contactado el lunes para comentar la situación, pero había dicho previamente a Reuters que es un informante intentando ayudar a los gobiernos a perseguir ciudadanos que utilizan cuentas suizas para evadir impuestos.



RESPUESTA DE CUATRO PÁGINAS



HSBC dijo que la industria bancaria privada suiza, muy conocida por su secretismo, operaba de manera diferente en el pasado y esto podría haber llevado a que HSBC haya tenido "un número de clientes que podrían no haber cumplido totalmente con sus obligaciones impositivas aplicables".



Su banca privada, especialmente su brazo suizo, ha atravesado "una transformación radical" en años recientes, dijo en una declaración detallada de cuatro páginas. Las acciones de HSBC cerraron con una caída del 1,6 por ciento el lunes, en línea con un descenso del más amplio índice bancario europeo.



El banco privado suizo de HSBC fue adquirido en gran parte dentro de la compra del Republic National Bank of New York y Safra Republic Holding, un banco privado estadounidense. El ICIJ dijo que los detalles de más de 100.000 clientes fueron obtenidos de más de 200 países. Aseguró que 11.235 eran de Suiza, 9.187 de Francia, 8.844 de Gran Bretaña, 8.667 de Brasil y 7.499 de Italia.



Las cuentas de los clientes suman más de 100 mil millones de dólares, incluidos 31.200 millones de clientes de Suiza, 21.700 millones de Gran Bretaña, 14.800 millones de Venezuela y 13.400 de clientes de Estados Unidos, señaló el ICIJ. (http://projects.icij.org/swiss-leaks/countries/). No obstante, HSBC dijo que el número de cuentas de su filial de banca privada suiza era mucho menor, aunque no pudo explicar la diferencia. Según informó, habían bajado de 30.412 en el 2007 a 10.343 a fines del año pasado.



La entidad agregó que está cooperando con las autoridades que investigaban los asuntos impositivos.



Autoridades en Francia, Bélgica y Argentina indicaron que ya están investigando. El diario paraguayo ABC aseguró que el actual presidente, Horacio Cartes, abrió dos cuentas en el HSBC hace 25 años, poco antes de ser detenido por evasión de divisas.





Reuters/D.com